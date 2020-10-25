На виборах мера Черкас лідирує чинний міський голова Бондаренко, - екзит-пол

На виборах мера Черкас лідирує чинний міськи голова Анатолій Бондаренко.

Такі дані екзит-полу оголошені в ефірі програми Савіка Шустера на каналі "Україна 24".

Згідно з опитуванням, Бондаренко набирає 32,66% голосів. На другому місці - Віктор Євпак від партії "Голос" (19,84%), на тетьому - Віталій Ільченко від "Слуги народу" (17,8%).

Нагадаємо, загострення відносин між мером Черкас та центральною владою почалося у травні після того, як Бондаренко всупереч рішенню уряду послабив карантин у місті. Поліція відкрила через це кримінальне провадження, а глава МВС Арсен Аваков закликав Бондаренка припинити ризикувати життям і здоров'ям людей і додав, що реагування "буде жорстким".

У відповідь Бондаренко заявив, що ослаблення карантину в місті - безпечне, а правоохоронних органів він не боїться. 1 травня його викликали на допит. Пізніше президент Зеленський заявив, що мер Черкас плутає слова "децентралізація" й "автономія".