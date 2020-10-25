Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС

На виборах до Київської міської ради лідирує партія УДАР Віталія Кличка (19,74%), на другому місці - партія "Європейська солідарність" (17,76%), на третьому - "Слуга народу" (10,28%).

Такі дані екзит-полів оголосили в ефірі програми Савіка Шустера.

На четвертому місці - ВО "Батьківщина" (8,61%) і на п'ятому - "Опозиційна платформа - за життя" (7,77%).

Далі йде "Єдність Олександра Омельченка "- 5,94% і " Голос "- 5,65%.

Решта партій набирають менше ніж 4% голосів виборців.

Соціологічна група "Рейтинг" провела екзит-пол на виборах мера та міськради Києва, який проводився на 100 виборчих дільницях Києва. Кількість опитаних - 10 402 респонденти. Помилка вибірки не перевищує 1%.

Зазначається, що студія спільно з телеканалом "Україна-24" провели власні екзит-поли у 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді. Також були використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report.

Нагадаємо, що екзит-поли Шустера проведені в 12 містах у межах спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна-24". Для визначення явки використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report. Понад 1500 інтерв’юерів працювали на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримували дані від соціологів. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту). Статистична похибка 1,9%.