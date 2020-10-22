25 жовтня на "Україна-24" відбудеться марафон "Ніч виборів з Савіком Шустером"

У день проведення місцевих виборів 25 жовтня, о 19:30 на телеканалі "Україна-24" в прямому ефірі вийде спецпроект "Ніч виборів з Савіком Шустером".

Про це повідомляє пресслужба телеканала.

Відразу після закриття виборчих дільниць, о 20:00, Савік Шустер оголосить результати власних екзит-полів (face to face) у 12 містах: Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпро, Маріуполь, Кривий Ріг, Чернівці, Ужгород, Миколаїв, Вінниця, Черкаси.

Екзит-поли будуть проведені в рамках спільного проекту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна-24". Для визначення явки будуть використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report.

"Соціологи, які проводять опитування, працюють із Шустером уже понад 10 років. За ці роки вони довели свій професіоналізм і високу якість роботи. 25 жовтня, в день місцевих виборів, вони опитають від 40 тис. до 60 тис. українців по всій країні. Більше 1500 інтерв'юерів працюватимуть на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру будуть протягом дня приймати дані від соціологів. Таким чином, глядачі телеканалу першими в країні, рівно о 20:00, дізнаються результати місцевих виборів. Ми назвемо імена переможців мерів, міста, де буде проходити другий тур і партії, які подолають 5-відсотковий бар'єр", - йдеться у повідомленні.

Гранична похибка вибірки очікується на рівні 1,6%, з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Нагадаємо, у цю неділю, 25 жовтня, в Україні відбудуться місцеві вибори.

Окрім звичайних екзит-полів, у день виборов президент Володимир Зеленський також анонсував проведення всеукраїнського опитування. Він зазначив, що це будуть "п’ять важливих запитань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками чи таксистами, про те, що раніше в нас ніколи не питали". Перше питання Зеленський озвучив 14 жовтня, згодом в Офісі президента назвали всі п’ять. Також в ОП наголосили, що анонсоване опитування не матиме прямих юридичних наслідків.

Раніше у Комітеті виборців України наголосили, що проведення всенародного опитування в день голосування не передбачене Виборчим кодексом.