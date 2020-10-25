Кернес перемагає в першому турі - екзит-пол

Він перемагає в першому турі з показником 57,9%.

На виборах мера Харкова лідирує Геннадій Кернес. Він перемагає в першому турі з показником 57,9%.

Такі дані екзит-полу оголошені в ефірі програми Савіка Шустера на каналі "Україна 24".

Кандидат від ОПЗЖ Олександр Фельдман отримав 12,2%, кандидат від "Слуги народу" Олексій Кучер - 11,98%.

Нагадаємо, що екзит-поли Шустера проведені в 12 містах у межах спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна-24". Для визначення явки використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report. Понад 1500 інтерв’юерів працювали на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримували дані від соціологів. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту). Статистична похибка 1,9%.

ЦВК зареєструвала 14 кандидатів у мери Харкова. Крім Кернеса, який балотувався від власного блоку, на посаду харківського міського голови претендували Олександр Абрамичєв ("Європейська солідарність"), Ірина Денисова "За майбутнє", Сергій Кушнарьов "Перемога Пальчевського", самовисуванець Валерій Безлепкін, Олексій Кучер ("Слуга народу"), Георгій Лаговський (УДАР), Ігор Приходько ("Батьківщина"), самовисуванка Наталя Пилипенко, Олександр Фельдман (ОПЗЖ), Ігор Черняк ("Разом"), Микита Соловйов ("Демократична сокира"), самовисуванець Денис Ярославський, Олександра Нарижна ("Голос").

Кернес є мером Харкова з 2010 року.

Нагадаємо, що на початку вересня Геннадій Кернес захворів на коронавірус, у зв’язку з ускладненням здоров'я виїхав на лікування у Німеччину. На початку жовтня стало відомо, що Кернес отримав негативний тест на ковід.

Про намір балотуватися в мери Харкова заявляв і Михайло Добкін. Проте у жовтні він зняв свою кандидатуру на користь Геннадія Кернеса.