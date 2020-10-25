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Олег Ляшко привітав себе з перемогою на виборах

"Дякую всім і кожному за перемогу на 208 окрузі".

Олег Ляшко привітав себе з перемогою на виборах
Фото: znaj.ua

Лідер радикальної партії Олег Ляшко привітав себе із перемогою на виборах народного депутата на 208 окрузі на Чернігівщині.

"Дякую всім і кожному за перемогу на 208 окрузі. Це наша спільна перемога! Я повернувся", - написав він у фейсбуці.

Разом із Ляшком борються за крісло народного депутата ще 17 кандидатів.

Нагадаємо, у червні лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко підтримала Олега Ляшка на довиборах до Верховної Ради в окрузі №208.

Вибори на окрузі №208 призначені у зв'язку з загибеллю народного депутата Валерія Давиденка. Його знайшли мертвим з вогнепальним пораненням 25 травня в туалеті офісного центру в Києві.

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