Олег Ляшко визнав свою поразку на довиборах у парламент, але вимагає розслідування

На проміжних виборах до Верховної Ради по 208 одномандатному виборчому окрузі на Чернігівщині лідирує кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

Станом на 09:00 26 жовтня Гунько отримав 35,47% голосів. У лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка - 33,71% . Самовисуванка Людмила Давиденко (вдова загиблого народного депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка) на третьому місці з 22,48% голосів.

ЦВК опрацювала 19,59% дільничних протоколів. Результати голосування вже повідомили 39 з 199 виборчих дільниць.

Кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько повідомив, що за паралельним підрахунком голосів, який проводив його штаб, він отримав перемогу на виборчих перегонах на 208-му окрузі з різницею 1442 голоси.

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко визнав свою поразку на довиборах у Раду, проте заявив, що перемога Гунька - наслідок "підкупу і корупції влади".

"За даними ЦВК, аномально висока явка у 50% на цьому окрузі у 1,5 рази (!) перевищила середню явку по країні. Це доказ, що в окрузі спрацювала масштабна сітка підкупу виборців. Всі соціологічні опитування напередодні виборів (Рейтинг, Социс) давали переконливу перемогу мені, але підкуп виборців кардинально спотворив результати цих виборів... Знищувати сітки підкупу - це було пряме завдання правоохоронних органів, яке вони ганебно провалили. У результаті кандидат від влади Гунько скупив 50% виборців округу та у корупційний спосіб купив мандат народного депутата", - написав Ляшко у фейсбуці.

"У кожному селі округу люди знають і повідомляли про масову скупку голосів, організовану кандидатом від влади Анатолієм Гуньком. Фінансував цю корупційну мережу проросійський олігарх Віктор Поліщук. Величезний масив фактів і доказів підкупу – прізвища скупщиків, їх телефони, авто, якими розвозилися гроші – ми одразу передавали правоохоронним органам. Однак ті по команді влади нічого не зробили для знищення сітки підкупу і фактично кришували злочинців. Знищувати сітки підкупу – це було пряме завдання правоохоронних органів, яке вони ганебно провалили, – зазначив він. – Тому ми не визнаємо результатів цих куплених виборів, вимагаємо справедливого розслідування і покарання усіх причетних до масшабного підкупу виборців 208 округу".

Учора Олег Ляшко привітав себе з перемогою на виборах.

Нагадаємо, вибори на окрузі №208 призначені у зв'язку з загибеллю народного депутата Валерія Давиденка. Його знайшли мертвим з вогнепальним пораненням 25 травня в туалеті офісного центру в Києві.