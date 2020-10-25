Екзит-поли на виборах мера Києва: буде другий тур (оновлено)
Екзит-поли на виборах мера Києва: буде другий тур (оновлено)
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
До Зеленського біля виборчої дільниці намагалася підбігти напівоголена активістка Femen
До Зеленського біля виборчої дільниці намагалася підбігти напівоголена активістка Femen
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
Спікером кампанії "5 питань президента" став шоумен Артем Гагарін
Спікером кампанії "5 питань президента" став шоумен Артем Гагарін
Кернес перемагає в першому турі - екзит-пол
Кернес перемагає в першому турі - екзит-пол
Оголошено результати екзит-полу виборів мера Львова: у другому турі – Садовий і Синютка
Оголошено результати екзит-полу виборів мера Львова: у другому турі – Садовий і Синютка
На Донбасі загинув російський найманець, який командував батальйоном "Призрак"
На Донбасі загинув російський найманець, який командував батальйоном "Призрак"
ГоловнаПолітика

В Ужгороді у другий тур проходить кандидат від "СН" та чинний мер, - екзит-пол

Розрив між ними - близько відсотка. 

В Ужгороді у другий тур проходить кандидат від "СН" та чинний мер, - екзит-пол
Андріїв Богдан
Фото: Вікіпедія

В Ужгороді у другий тур виборів міського голови проходить чинний мер-самовисуванець Богдан Андріїв та кандидат від "Слуги народу" Віктор Щадей.

Такі дані екзит-полу оприлюднені в ефірі програми Савіка Шустера.

Андріїв попередньо набирає 23,84%, Щадей - 22,73%.

Самовисуванець Сергій Ратушняк має 14,74%.

До Ужгородської міської ради проходять, за попередніми даними, "Слуга народу" (18,91%), "Батьківщина" (12,21%), "Рідне Закарпаття" (8,87%), "ЄС" (7,17%), ОПЗЖ, (5,88%), Партія угорців України (5,35%) та За майбутнє (5,21%).

Екзит-поли Шустера проведені в 12 містах у межах спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна-24". Для визначення явки використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report. Понад 1500 інтерв’юерів працювали на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримували дані від соціологів. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту). Статистична похибка 1,9%.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також