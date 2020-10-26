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У Василькові на Київщині голос за одну із кандидаток в депутати оцінили у 200 гривень

Порушника затримано.

У місті Васильків 35-річний чоловік обіцяв виборцям по 200 гривень за їх голос на місцевих виборах. Порушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Чоловікові повідомлено про підозру за підкуп виборців. В якості речових доказів поліцейські вилучили гроші, інформує поліція Київської області.

"Так, на автомобілі Chevrolet чоловік привозив місцевих жителів на виборчу дільницю, щоб вони проголосували за одну з кандидаток в депутати. Вартість одного голосу коштувала 200 гривень. Однак, була одна умова – виборці повинні були сфотографувати свій бюлетень", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом триває досудове розслідування. Порушнику загрожує обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Раніше у Борисполі викрили мережу підкупу виборців за 500 гривень.

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