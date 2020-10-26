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На лінії зіткнення СБУ затримала бойовика "ЛНР", який воював проти України з 2014-го

Він перебував у загальнодержавному розшуку за підозрою в участі у терористичній організації.

На лінії зіткнення СБУ затримала бойовика "ЛНР", який воював проти України з 2014-го

У Новоайдарському районі Луганської області контррозвідники Служби безпеки України затримали бойовика так званої "ЛНР". Він перебував у загальнодержавному розшуку за підозрою в участі у терористичній організації.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зловмисника затримано контррозвідниками у взаємодії з військовослужбовцями 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого Збройних Сил України безпосередньо на лінії бойового зіткнення поблизу села Трьохізбенка.

За даними слідства Служби безпеки України, уродженець Сватівського району приєднався до російсько-терористичних угруповань наприкінці 2014 року. У складі так званої "4 Окремої бригади 2 АК НМ ЛНР" він з 2015 року брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС.

Слідчими органів безпеки затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Раніше в жовтні СБУ викрила факти примусового втягнення мешканців ОРДЛО до угруповань бойовиків.

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