У Хмельницькому водій спровокував потрійне ДТП і втік

Інші два водії отримали тілесні ушкодження та були доправлені до лікарні.

У Хмельницькому сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілей.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Део Еспресо», рухаючись по проспекту Миру в крайній правій смузі не впорався з керуванням і допустив праве бокове дотичне зіткнення з автомобілем «ВАЗ 21099» під керуванням жителя смт. Стара Синява, який рухався по крайній лівій смузі в напрямку Старокостянтинівського шосе. Внаслідок цього водій «ВАЗу» не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем «ВАЗ Калина» під керуванням красилівчанина, який рухався у зустрічному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після скоєння ДТП водій "Део" залишив автомобіль та зник з місця пригоди у невідомому напрямку, його шукає поліція.

Водії обох "ВАЗів" отримали тілесні ушкодження та були доправлені до лікарні. Наразі лікарі встановлюють ступінь важкості їхніх травм.

Нагадаємо, раніше у Волочиську на Хмельниччині внаслідок ДТП загинули двоє підлітків 14-ти і 15 років.