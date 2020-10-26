У Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк "Народний ультиматум" (оновлено)
У Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк "Народний ультиматум" (оновлено)
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
Олег Ляшко визнав свою поразку на довиборах у парламент, але вимагає розслідування
Олег Ляшко визнав свою поразку на довиборах у парламент, але вимагає розслідування
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
Кернес перемагає в першому турі - екзит-пол
Кернес перемагає в першому турі - екзит-пол
Екзит-поли на виборах мера Києва: буде другий тур (оновлено)
Екзит-поли на виборах мера Києва: буде другий тур (оновлено)
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
Оголошено результати екзит-полу виборів мера Львова: у другому турі – Садовий і Синютка
Оголошено результати екзит-полу виборів мера Львова: у другому турі – Садовий і Синютка
ГоловнаСуспільствоПодії

У Хмельницькому водій спровокував потрійне ДТП і втік

Інші два водії отримали тілесні ушкодження та були доправлені до лікарні.

У Хмельницькому водій спровокував потрійне ДТП і втік
Фото: hm.npu.gov.ua

У Хмельницькому сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілей.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Део Еспресо», рухаючись по проспекту Миру в крайній правій смузі не впорався з керуванням і допустив праве бокове дотичне зіткнення з автомобілем «ВАЗ 21099» під керуванням жителя смт. Стара Синява, який рухався по крайній лівій смузі в напрямку Старокостянтинівського шосе. Внаслідок цього водій «ВАЗу» не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем «ВАЗ Калина» під керуванням красилівчанина, який рухався у зустрічному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після скоєння ДТП водій "Део" залишив автомобіль та зник з місця пригоди у невідомому напрямку, його шукає поліція.

Водії обох "ВАЗів" отримали тілесні ушкодження та були доправлені до лікарні. Наразі лікарі встановлюють ступінь важкості їхніх травм.

Нагадаємо, раніше у Волочиську на Хмельниччині внаслідок ДТП загинули двоє підлітків 14-ти і 15 років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також