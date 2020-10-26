За добу окупанти один раз порушили режим тиші на Донбасі

Бойових втрат і поранень серед ЗСУ не було.

З початку доби, 26 жовтня, на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил

Неподалік Мар’їнки бойовики відкривали кілька черг зі стрілецької зброї. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожого провокативного вогню серед українських захисників немає.

У районі проведення операції також виконують завдання інші складові сил оборони - у районах уздовж лінії розмежування сторін сапери розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 47 вибухонебезпечних предметів.

"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, у повному обсязі. Водночас українські захисники перебувають напоготові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, минулої доби, 25 жовтня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню - біля Авдіївки.