Окупанти тричі порушили режим тиші на Донбасі

Упродовж минулої доби, 26 жовтня, на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
Стрілецьку зброю окупаційні війська застосували неподалік населених пунктів Мар’їнка та Широкіне, а передмісті Авдіївки відкривали вогонь із гранатометів різних систем.
"Провокативні постріли не становили небезпеки для життя українських захисників, тож наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - зазначили у штабі.
Від початку поточної доби, 27 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, вдень 26 жовтня на Донбасі було зафіксовано одне порушення режиму тиші - неподалік Мар’їнки бойовики відкривали кілька черг зі стрілецької зброї.