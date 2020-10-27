Окупанти тричі порушили режим тиші на Донбасі

Бойовики використовували стрілецьку зброю біля Мар’їнки та Широкіного, а також гранатомети в районі Авдіївки.

Упродовж минулої доби, 26 жовтня, на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Стрілецьку зброю окупаційні війська застосували неподалік населених пунктів Мар’їнка та Широкіне, а передмісті Авдіївки відкривали вогонь із гранатометів різних систем.

"Провокативні постріли не становили небезпеки для життя українських захисників, тож наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - зазначили у штабі.

Від початку поточної доби, 27 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, вдень 26 жовтня на Донбасі було зафіксовано одне порушення режиму тиші - неподалік Мар’їнки бойовики відкривали кілька черг зі стрілецької зброї.