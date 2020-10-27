На кордоні росіянин у камуфляжі попросив притулку в Україні

Чоловік мав при собі лише армійський рюкзак з набором для виживання, мобільний телефон і кілька тисяч російських рублів.

На Луганщині затримали порушника кордону в камуфляжі з військовим наплічником.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Чоловік мав при собі лише армійський рюкзак з набором для виживання, мобільний телефон і кілька тисяч російських рублів. Зі слів порушника, усі необхідні для цієї подорожі речі він придбав у спеціалізованому магазині.

Порушник розповів, що родом із Казані та що з 2008 року очолював філію організації, діяльність якої спрямована на зміну чинної влади у Російській Федерації. З 2016 році активно підтримував у соцмережах і матеріально український полк «Азов». За свої погляди неодноразово був засуджений і, зважаючи на часті погрози та можливе нове ув’язнення, побоюючись за своє життя та здоров’я, вирішив втекти з країни.

Для з’ясування обставин незаконного перетину кордону росіянина доставлено до прикордонного підрозділу.

Під час складання справи про адміністративне правопорушення він звернувся із заявою про визнання його біженцем на території України або особою, яка потребує додаткового захисту.

Нагадаємо, раніше засуджений у Росії за екстремізм публіцист Борис Стомахін попросив політичного притулку в Україні.