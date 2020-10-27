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Житель Києва намагався ввезти в Україну партію iPhone12 на понад мільйон гривень

СБУ затримала контрабандиста в "Борисполі".

Житель Києва намагався ввезти в Україну партію iPhone12 на понад мільйон гривень
Фото: пресцентр СБУ

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" співробітники Служби безпеки України викрили мешканця Києва, який намагався налагодити оптовий канал нелегального ввозу в країну смартфонів iPhone12.

Про це інформує пресцентр СБУ.

"Він планував доставляти їх у багажі без належного декларування та митних платежів. Далі контрабандний товар мав поступати в точки роздрібної торгівлі в Одесі", - сказано в повідомленні.

Під час перевірки багажу в "Борисполі" правоохоронці виявили у нього першу партію з 29 телефонів iPhone12 на суму понад 1 мільйон гривень.

Фото: пресцентр СБУ

Раніше повідомляли, що львівські прикордонники вперше затримали контрабандну партію iPhone12. Вартість контрабанди може становити від 270 до 350 тис. грн.

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