У середу в Києві до +15 градусів, без опадів

Вночі у столиці +6...+8 градусів.

У середу, 28 жовтня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, удень +13...+15 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+8 градусів, удень +14...+17 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, удень +13...+15 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 градусів, удень +14...+17 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+9 градусів, удень +12...+16 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, удень +15...+18 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, удень +17...+19 градусів.