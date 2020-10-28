В Одесі на ринку "Сьомий кілометр" сталися сутички між правоохоронцями та турецькою громадою

В Одесі представники турецької громади заблокували оперативників СБУ і бійців спецназу "Альфа", які намагалися вивезти з промтоварного ринку "Сьомий кілометр" товар (тканини), що належить їх співвітчизнику.

Про це повідомляє "Думская".

"Підприємець, у якого хотіли забрати тканини, збирався вчинити акт самоспалення - облився бензином. На щастя, його втримали. Члени громади, що під'їхали, були налаштовані агресивно і кидалися на спецназівців, які ледь не відкрили вогонь. Коли приїхали журналісти і громадські працівники, ситуація дещо стабілізувалася, але СБУшників з товаром як і раніше не випускають з території ринку", - розповів очевидець подій.

За даними видання, правоохоронці проводили виїмку товарів в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Вони діяли на підставі ухвали Шевченківського районного суду Києва.

Зазначається, що чоловіку, який хотів підпалити себе, стало зле, його забрала швидка.

Близько 21:30 "Альфа" все ж прорвала оточення і вивезла товар. При цьому постраждало кілька людей. Трьох затримали.

Нагадаємо, 30 серпня в Одесі сталися сутички під час Маршу рівності.