Віталій Кличко перемагає в першому турі з показником 50,6%
Віталій Кличко перемагає в першому турі з показником 50,6%
Власть без «зеленых»
Власть без «зеленых»
Олег Ляшко визнав свою поразку на довиборах у парламент, але вимагає розслідування
Олег Ляшко визнав свою поразку на довиборах у парламент, але вимагає розслідування
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
Артем Гагарин: «Идея опроса принадлежит Президенту. Партия за это заплатила»
Артем Гагарин: «Идея опроса принадлежит Президенту. Партия за это заплатила»
У Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк "Народний ультиматум" (оновлено)
У Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк "Народний ультиматум" (оновлено)
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
ГоловнаСуспільствоПодії

Суд звільнив з-під варти поліцейського з Кагарлика, якого підозрюють у зґвалтуванні і тортурах

Також оприлюднено копію відповідної ухвали суду.

Суд звільнив з-під варти поліцейського з Кагарлика, якого підозрюють у зґвалтуванні і тортурах
Фото: facebook.com / Кагарлицьке відділення поліції

Голосіївський районний суд Києва звільнив з-під варти поліцейського Ярослава Леваднюка, який є фігурантом у справі про зґвалтування та катування в поліційному відділку в Кагарлику. 

Про це повідомив у Facebook народний депутат (фракція "Голос") Андрій Осадчук.

"Під шумок виборів один з "кагарлицьких катів" виходить з-під варти! Поки увага суспільства прикута до результатів голосування, аваківські орли та вовчі суди роблять свою чорну справу. Сьогодні суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О. звільнила з-під варти Ярослава Леваднюка - одного з підозрюваних по справі про зґвалтування та катування в поліційному відділку в Кагарлику. Навіть після того, як експертиза встановила й інші факти катування, суддя вирішила, що немає підстав тримати його під вартою", - повідомив Осадчук.

Він також оприлюднив копію відповідної ухвали суду, що підтверджує, що Левандюка звільнено з-під варти.

Фото: Facebook.com

Ярослава Левандюка підозрюють у вчиненні катувань і причетності до насильницького зникнення (ч. 2 ст. 127 та ч. 1 ст. 146-1 ККУ).

Андрій Осадчук також зазначив, що вже двоє підозрюваних у справі про катування “відпочивають вдома”.

Нагадаємо, 25 травня внутрішня безпека Нацполіції затримала двох поліцейських із Кагарлика за підозрою у зґвалтуванні 26-річної жінки. Того ж дня підрозділ розформували, а співробітників відправили на переатестацію.

Сергія Сулиму і Миколу Кузіва затримали після того, як жінка дала свідчення про побиття і зґвалтуваннями правоохоронцями, які доправили її у відділення для дачі пояснень з приводу крадіжок.

26 травня суд заарештував поліцейських. Вони не мають права на заставу. 22 червня їм уточнили підозру - зараз їх підозрюють у зґвалтуванні групою осіб (ст.152 КК) і в катуванні за попередньою змовою групою осіб (ст. 127 КК). Перевищення повноважень працівником правоохоронного органу (ст. 365 КК) зникло з кваліфікації", - йдеться в повідомленні. 365-ту статтю перекваліфікували на 127-му.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також