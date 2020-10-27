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СБУ викрила мережу call-центрів, які щодня викрадали з банківських рахунків до $20 тисяч

Зловмисники діяли у Вінниці.

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували у Вінниці діяльність двох нелегальних call-центрів, за допомогою яких з рахунків банківських клієнтів щодня викрадали гроші у різній валюті до 20 тисяч у доларовому еквіваленті.

Оперативники спецслужби встановили, що організували протиправний бізнес двоє місцевих мешканців та два "представники" інших областей України. Ділки розмістили обладнання в офісних приміщеннях обласного центру, інформує пресцентр СБУ.

"Оператори під виглядом працівників банків пропонували клієнтам скористатися різними послугами страхування, зокрема їхніх депозитів. Вони «уточнювали» реквізити банківських карток, паролі. А потім знімали кошти з рахунків ошуканих громадян", - розповіли в СБУ.

За попередніми оцінками, нелегальний бізнес проіснував близько 5 місяців, а штат працівників налічував до сорока осіб.

Піч час обшуків було вилучено понад 40 комп’ютерів, телекомунікаційне обладнання, sim-карти та "чорнову" документацію.

Раніше повідомляли, що у Харкові телефонний шахрай під виглядом лікаря виманив майже 1,5 млн гривень.

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