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У Києві запрацював автомат для обміну пластикових пляшок на корм для безпритульних тварин

Перший "Япомогабокс" встановили поблизу станції метро "Лук'янівська".

У Києві з'явився автомат для прийому пластикових пляшок, який навзамін на пластик видає корм для безпритульних тварин.

Перший "Япомогабокс" встановили на вулиці Юрія Іллєнка, 71, неподалік від станції метро "Лук'янівська".

Фото: rubryka.com

Фото: EPA/UPG

В організації "Япомога" пояснили, як саме працює автомат.

"Ви викидаєте використану пластикову пляшку в Япомогабокс, а після цього апарат видає порцію корму для тварин, які живуть на вулиці... Тепер кожен із нас може зробити дві добрі справи одночасно - правильно утилізувати пластик та нагодувати бездомних тварин", - сказано в повідомленні.

Активісти розповіли, що менш ніж за добу було зібрано мішок пластику, який піде на переробку.

Раніше повідомляли, що домашній притулок для кішок у Київській області потребує допомоги.

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