У Києві з'явився автомат для прийому пластикових пляшок, який навзамін на пластик видає корм для безпритульних тварин.
Перший "Япомогабокс" встановили на вулиці Юрія Іллєнка, 71, неподалік від станції метро "Лук'янівська".
В організації "Япомога" пояснили, як саме працює автомат.
"Ви викидаєте використану пластикову пляшку в Япомогабокс, а після цього апарат видає порцію корму для тварин, які живуть на вулиці... Тепер кожен із нас може зробити дві добрі справи одночасно - правильно утилізувати пластик та нагодувати бездомних тварин", - сказано в повідомленні.
Активісти розповіли, що менш ніж за добу було зібрано мішок пластику, який піде на переробку.
Раніше повідомляли, що домашній притулок для кішок у Київській області потребує допомоги.