Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

Героїня статті «Котоматір» Ольга звернулася в LB.ua з проханням допомогти їй в утриманні притулку для кішок і собак. Жінка вже не один рік намагається самотужки утримувати притулок, де мешкає понад 200 кішок і де стало вже 60 собак.

Цього разу Ольга у повному відчаї - в неї накопичилися величезні борги за лікування тварин, комунальні послуги, до того ж ремонту потребує саме приміщення притулку. Але жінка просить хочаб допомогти їй погасити забогованість перед постачальником кормів. Наразі вона заборгувала майже 80 тисяч гривень, через це їй перестануть давати товар у борг, а багато хворих тварин потребуються саме такої їжі.

Крім того, через те, що хазяйці притулку підкидають дуже хворих тварин, які потребують операційного та професійного втручання, вона змушена лікувати їх у ветеринарних клініках. За кілька останніх місяців Ольга забогувала лікарям близко 150 тисяч гривень. Притулок живе тільки на пожертви, тому самостійно заплатити такі гроші жінка не може.

Не краща ситуація й з оплатою комунальних послуг - частину боргу проплатили благодійники, але забогованість залишається. За словами Ольги, ніколи не вистачає грошей, щоб закрити борг повністю.

Проте найбільше її турбує стан приміщень питулку, які конче вимагають ремонту:

"Минулої зими почали проривати труби. Потоп за потопом. Усе по розкисало, підлога провалилася. Довелося розсадити дві сотні кішок по клтіках, бо вони були по пояс у воді. Усі стіни у грибкові. Наразі стан не кращий - вчора проврало трубу у душі - викликала сантехніка, поставив заглушки. Сьогодні прорвало у кількох метрах від нього. Залило газовий котел. Що буде зимою, уявити важко. Грошей зробити сантехніку нормально немає", - бідкається жінка.

Ольга у відчаї, оскільки не розуміє, де їй знайти сотні тисяч гривень для підтримання функціонування притулку. Тому вдячна за будь-яку допомогу. Усі рахунку, квитнції, будь-яку документацію жінка радо надасть. Також каже, що їй можна телефонувати з будь-яких питань.

Допомогти Ользі можна, перерахувавши грші на картку - реквізти вказані в кінці тексту та на початку. Або ж оплативши рахунок безпосередньо постачальнику послуг - за доставку корму, ветеринарній клиніці чи комунальні послуги.

Раніше Ольга просила редакцію передати величезну подяку читачам LB.ua: "Тільки завдяки вам ми продовжуємо існувати. З'явилися добрі люди, які побудували вольєр, зробили другий поверх в "кошатнику", купили обігрівачі, регулярно допомагають оплачувати борги за корми і купувати ліки в критичних ситуаціях. Будь ласка, передайте вашим читачам, що я вклоняюся їм у ноги в три погибелі за те, що допомагають нам, і дуже прошу продовжувати нас підтримувати".

Ольга розповідає, що іноді їй вдається допомогти навіть тваринам з інших притулків, у яких немає грошей на те, щоб провести хворим вихованцям термінові операції. "Не тільки собі-собі-собі, - каже Ольга. - Якщо ми найпотрібніші ліки вже купили, а в іншому притулку тварина помирає, намагаємося частину коштів перенаправити туди". Також Ольга підгодовує і підліковує бездомних тварин.Після чергової публікації з нею зв'язалися не тільки жителі України, а й наші співвітчизники з-за кордону - читачі LB.ua. Жінка з Америки і чоловік із Сінгапуру за допомогою міжнародної служби грошових переказів переслали Ользі пожертви на утримання котів. Разом з тим, потреба в грошах залишається - адже за місяць на утримання притулку йде не менш ніж 30 тис. грн.

"У січні, коли були сильні морози, я підібрала на вулицях ще багато тварин, яких повикидали з будинків. Когось, майже закляклого, довелося віддирати від асфальту. Інших знаходила "свіжими", ще не встигли примерзнути. Більш як десяток влаштувала до себе, інших розіпхала до знайомих дівчаток у міні-притулки з обіцянкою допомагати", - сказала господиня притулку.

"І собак у важкому стані збирали, в тому числі таких, котрі взагалі між життям і смертю - збираємося виходжувати", - додала вона.

У Ольги залишаються значні борги за корм для тварин - постачальник чекає, але розрахуватися необхідно. З'явилися нові потреби: купувати ліки, які не продають в борг, стерилізувати - хоча б кішок, лікувати очі.

"Велике спасибі тим, хто допомагає. Що більше людей відгукується, то більше можливостей допомогти більшій кількості тварин", - зазначила Ольга.

Фото: Макс Требухов

Раніше "котоматір" розповідала про стан свого притулку:

"Зараз є багато нових кішок. Підбираю кошенят то на трасі, то на звалищі, то на вокзалах - люди кидають. Нещодавно на пероні підібрала двомісячне цуценя, не можна було його там залишати", - розповіла жінка.

Ольга не роздає своїх тварин іншим людям через те, що більшість із них - хронічно хворі або каліки і вимагають постійного спеціального догляду. Але іноді коти помирають від серйозних недуг. Їхні місця займають нові. Витрати Ольги на ліки і корм залишаються дуже високими.

Господиня притулку раніше продала квартиру і переїхала з Києва в область, де купила приватний будинок. Її домашній притулок тепер налічує близько 200 котів і кішок і 12 собак. Ще сотня кішок і 6 собак живуть у Києві у помічниці Ольги - Тетяни. До того ж волонтери підгодовують і дбають про вуличних тварин.

Фото: Макс Требухов

Раніше в Ольги було кілька десятків кішок. Але останнім часом, за її словами, люди викидають усе більше тварин - через переїзди або через те, що нібито не здатні їх прогодувати внаслідок подорожчання продуктів.

«Я не суджу, бо не знаю, яка в людей ситуація. Ці тварини, яких викидають - так, стрічаються худі, але переважно вони вгодовані, чисті й перелякані - видно, що з квартири на вулиці опинилися», - розповіла Ольга.

Коли вона жила в Києві, котів підкидали їй під під'їзд, знаючи, що вона не залишить чотириногих на вулиці.

«Покинуті домашні коти постояти за себе не можуть, тому стають легкою здобиччю для собачок. А дехто навмисне нацьковує своїх собак на котів», - пояснює Ольга. Вона просила не називати місце, де вона живе тепер, щоб уникнути нових "підкидьків" - тому що її притулок уже перенаселений. І попри це, вона намагається рятувати тих, кого бачить на вулиці.

"Ось учора біля Мінського ринку хтось виніс домашню ручну ласкаву кішку з трьома кошенятами. Природно, я забрала, бо це до першої собаки або до першого виродка", - наводить вона приклад.

Фото: Макс Требухов

Усіх своїх тварин Ольга стерилізує і лікує за потребою. На ліках не економить.

«Ті, хто здоровіший - прилаштовуються. А ті, у кого хронічні захворювання, чи каліки - так і живуть у мене», - розповідає жінка.

Зараз разом із нею в хаті мешкають тільки кошенята, а для дорослих кішок і собак використовує окрему будівлю - на кшталт літньої кухні, плюс вольєр. Волонтери допомогли Ользі побудувати вольєр, обладнали для кішок на зиму другий поверх. "Котячий будинок" утеплений і матиме опалення. У собак у будиночку є своя кімната, куди вони можуть зайти під час холодів.

Фото: Макс Требухов

Незважаючи на допомогу волонтерів, яким Ольга дуже вдячна, їй постійно потрібна фінансова підтримка.

Ольга, яка дбає про понад дві сотні тварин, працювати не може - коти і собаки повністю займають її час. Притулок утримує повністю на пожертвування. Ольга постійно переживає, чи матиме гроші на підопічних на наступний тиждень або місяць.

"Корму вони споживають дуже багато, я беру найдешевший - так усе подорожчало, що хоча б цей купити. Плюс постійно когось треба оперувати. Знаходяться то кошенята з видертими очима, то кішки з пухлиною, то кишка вилізе в когось. То УЗД треба комусь зробити, то рентген. Це теж усе коштує грошей", - каже жінка.

На місяць на утримання притулку йде щонайменше 30 тис. грн.

"Майже щотижня я замовляю ліки на суму від 3 до 6 тисяч грн. Мішок корму 22 кг коштує 1150 грн, а таких мішків на місяць треба штук 6. Плюс два мішки ми віддаємо тим, хто підгодовує вуличних котів", - перераховує на око "котоматір".

Охочі допомогти котам можуть переказати гроші на утримання притулку домашнього типу на картку ПриватБанку: НОМЕР КАРТКИ (у зв'язку зі втратою) ЗМІНИВСЯ - 4149 4991 2182 5705 (Добренко Ольга), картка Монобанку - 4441 1144 2098 6539, тел.: 050-2471026.