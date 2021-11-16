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У Рубіжному вбили поліцейського

Злочинець втік із табельною зброєю патрульного.

У місті Рубіжне в Луганській області вбили 24-річного поліцейського Олександра Фахруддінова.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

"16 листопада в місті Рубіжне, Луганської області, на території адмінбудівлі було виявлено тіло патрульного поліцейського з ознаками насильницької смерті. На місці події є сліди боротьби. Табельна вогнепальна зброя патрульного відсутня", - йдеться в повідомленні.

За неофіційною інформацією, вбивство сталось біля однієї зі шкіл міста.

На місце події приїхали працівники Державного бюро розслідувань, слідчо-оперативна група Національної поліції, співробітники патрульної поліції та внутрішньої безпеки.

В місті почали поліцейську операцію для виявлення та затримання вбивці.

"Олександр приєднався до команди патрульної поліції Луганської області у 2017 році та з честю виконував службові обов'язки. У нашій пам’яті він залишився чесною та принциповою людиною, добрим іншим та надійним колегою", - повідомили в поліції.

Рубіжне знаходиться біля міста Сєвєродонецька, яке є адміністративним центром Луганської області на період тимчасової окупації Луганська.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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