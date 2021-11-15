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У Києві відбудеться XIV Щорічний благодійний вечір і тихий аукціон УКУ Анонс

У Києві відбудеться XIV Щорічний благодійний вечір і тихий аукціон УКУ

Український Католицький Університет запрошує друзів і жертводавців 4 грудня 2021 року на Щорічний благодійний вечір і тихий аукціон на підтримку талановитих студентів, викладачів та розвитку університету. Цього року УКУ присвячує цю подію 30-річчю відновлення Незалежності.

"Цього року українці святкують 30 років відновлення Незалежності. Український католицький університет рухає країну вперед: ми створюємо середовище, яке формує молоду еліту. Студенти сьогодні — вже завтра змінюватимуть країну наступні 30 років. УКУ має міцну ідентичність, яку заклав дипломат, економіст та щедрий меценат митрополит Андрей Шептицький майже сторіччя тому. Ми ж запрошуємо творити майбутнє на Благодійному вечорі, продовжуючи традицію меценатства з колом приятелів УКУ", — зазначають організатори.

Субота, 4 грудня 2021 року о 17:00

Подія відбудеться наживо в готелі InterContinental Kyiv.

Почесними промовцями вечора будуть Ада Роговцева — народна артистка України, Герой України, лауреатка Шевченківської премії та Борис Ґудзяк — президент УКУ, архієпископ і митрополит філадельфійський у США. Запалюватимуть вечірню сцену “Bozhyk Duo” — інструментальний проєкт талановитого подружжя віртуозів Олександра та Юлії Божик. 

Уже 14-й рік гості благодійного вечора мають унікальну можливість взяти участь в аукціоні мистецьких творів. Виграний лот – це не лише цінний твір та інвестиція в українське мистецтво – це, найперш, інвестиція у чудових студентів та викладачів УКУ, які готові творити успішне завтра.
Для тих, хто хоче випробувати везіння, благодійна лотерея з подарунками від посольств іноземних країн та інших партнерів нашого університету не буде винятком і цього року.

Благодійний внесок на участь у Вечорі — 10 000 грн.

Реєстрація: https://forms.gle/gp52pgrZvwCqk4N5A

Для отримання додаткової інформації напишіть development@ucu.edu.ua або зателефонуйте +380976628004.

Довідка:

Щорічний благодійний вечір в Києві – традиційний захід на підтримку талановитих студентів та викладачів Українського католицького університету, який відбувається з 2008 року. Благодійний вечір організовує коло київських приятелів УКУ, серед яких успішні підприємці, громадські активісти та представники освіти й культури. Традиційними заходами є тихий аукціон творів мистецтва і лотерея, лоти для якої надають посольства, приватні меценати та компанії.

 

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