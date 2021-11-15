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П'яний водій у Луцьку на тротуарі на смерть збив колишнього предстоятеля неканонічної православної церкви

Єпископ Олег Ведмеденко відносився до апостольської церкви.

Фото: Національна поліція

П'яний 23-річний мешканець Луцька ввечері 14 листопада за кермом Mazda 6 виїхав на тротуар на проспекті Василя Мойсея та збив на смерть 60-річного місцевого священника.

На сайті місцевої поліції повідомляється, що у крові водія було 1,21 проміле алкоголю. Його затримали за порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп'яніння (ч.3 ст.286-1 Кримінального кодексу). Оскільки постраждалий від отриманих травм помер у лікарні, затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Луцьке видання "Волинь Post" пише, що загиблий - відомий місцевий священник Олег Ведмеденко, настоятель незалежної православної релігійної громади Христового Воскресіння.

Через важку травму він втратив багато крові. Бригада швидкої відразу доставила постраждалого до Луцької міської клінічної лікарні, де його перевели до реанімації. Проте він знаходився у дуже тяжкому стані і не вижив.

Зі слів очевидців, удар був такої сили, що пішохода відкинуло майже на 20 метрів.

Олег Ведмеденко колись належав до УПЦ Київського патріархату, але 2006 року його відлучили за неправильне ставлення до догматів православної віри.

Фото: Олег Ведмеденко

Тоді він зареєстрував незалежну православну організацію і згодом очолив єпископську кафедру неканонічної Апостольської православної церкви. Його хіротонію звершив предстоятель АПЦ Віктор Веряскін у 2012 році.

У 2015 році єпископ Ведмеденко з благословення російської Апостольської православної церкви створив автокефальну Українську незалежну апостольську православну церкву (УНАПЦ), окрему від Апостольської православної церкви в Україні. Був предстоятелем УНАПЦ до листопада 2019 року.

Всі ці релігійні організації не визнані канонічними православними церквами.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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