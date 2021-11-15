Великобританія готова перекинути в Україну до 600 військових через побоювання вторгнення Росії
Великобританія готова перекинути в Україну до 600 військових через побоювання вторгнення Росії
Лукашенко: Путін пропонував Україні "гарний варіант" щодо Донбасу, але вона відмовилась
Лукашенко: Путін пропонував Україні "гарний варіант" щодо Донбасу, але вона відмовилась
До Польщі прорвалися майже 50 мігрантів
До Польщі прорвалися майже 50 мігрантів
Кабмін зі скандалом звільнив директора ДП "ГарПок"
Кабмін зі скандалом звільнив директора ДП "ГарПок"
На Одещині жінка повертала борг через “смотрящого” за Чорноморськом
На Одещині жінка повертала борг через “смотрящого” за Чорноморськом
​Збірна України опустилася на третє місце в групі відбору на ЧС-2022
​Збірна України опустилася на третє місце в групі відбору на ЧС-2022
На Заході України прикордонники затримали 11 “заблукалих туристів" та "блогерів”
На Заході України прикордонники затримали 11 “заблукалих туристів" та "блогерів”
У Bellingcat розповіли про деталі розслідування у справі “Вагнергейту”
У Bellingcat розповіли про деталі розслідування у справі “Вагнергейту”
Вдова загиблого мера Кривого Рогу записала звернення: ні я, ні мій син суїциду не плануємо
Вдова загиблого мера Кривого Рогу записала звернення: ні я, ні мій син суїциду не плануємо
ГоловнаСуспільствоЖиття

Корнієнко розповів, чому органи влади не переїхали в інші райони Києва

Віцеспікер Ради вважає, що мрія про такий переїзд здійсниться, "коли суспільство стане сучаснішим".

Корнієнко розповів, чому органи влади не переїхали в інші райони Києва
Фото: korniyenko.in.ua

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко вважає, що ідея переїзду органів влади із центру Києва до інших районів столиці залишилася нереалізованою мрією.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

«Вона (ідея, - ред.) залишилася, як нереалізована мрія. Я думаю, що згодом рано чи пізно хтось її здійснить", - сказав Корнієнко.

Він пояснив, що переїзд органів влади із центру до інших районів Києва пов'язаний із багатьма організаційними нюансами, у тому числі - зі створенням умов для роботи представників державної охорони.

Корнієнко зазначив, що поки на переїзд не наважується навіть Київська міська державна адміністрація, незважаючи на те, що це давно хотів зробити і мер Віталій Кличко.

"КМДА переїхати легше – вони компактніші і могли б бути модерновішими", - сказав Корнієнко.

У той же час перший віцеспікер вважає, що мрія про такий переїзд здійсниться, "коли суспільство стане сучаснішим".

"Суспільство стане сучаснішим і в якийсь момент це станеться само собою – і політики як представники модернового суспільства зрозуміють, що треба переїхати кудись на Теличку (промислова зона на правому березі в Києві, - ред.) до офісного центру", - вважає Корнієнко.

Він також розповів, що поміняє меблі у своєму новому кабінеті "на більш європеїзований варіант".

Нагадаємо, у червні Адміністрація президента Володимира Зеленського заявляла, що переїде в Український дім на Європейській площі і змінить назву на Офіс президента. Будівлю на Банковій обіцяли віддати Національному художньому музею.

Ще одним можливим місцем для переїзду АП називали конгресово-виставковий центр "Парковий", відомий як "вертолітний майданчик Януковича".

У підсумку, Адміністрація залишилася на своєму місці - на Банковій, але змінила назву на Офіс президента.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також