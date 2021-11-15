Корнієнко розповів, чому органи влади не переїхали в інші райони Києва

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко вважає, що ідея переїзду органів влади із центру Києва до інших районів столиці залишилася нереалізованою мрією.
Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
«Вона (ідея, - ред.) залишилася, як нереалізована мрія. Я думаю, що згодом рано чи пізно хтось її здійснить", - сказав Корнієнко.
Він пояснив, що переїзд органів влади із центру до інших районів Києва пов'язаний із багатьма організаційними нюансами, у тому числі - зі створенням умов для роботи представників державної охорони.
Корнієнко зазначив, що поки на переїзд не наважується навіть Київська міська державна адміністрація, незважаючи на те, що це давно хотів зробити і мер Віталій Кличко.
"КМДА переїхати легше – вони компактніші і могли б бути модерновішими", - сказав Корнієнко.
У той же час перший віцеспікер вважає, що мрія про такий переїзд здійсниться, "коли суспільство стане сучаснішим".
"Суспільство стане сучаснішим і в якийсь момент це станеться само собою – і політики як представники модернового суспільства зрозуміють, що треба переїхати кудись на Теличку (промислова зона на правому березі в Києві, - ред.) до офісного центру", - вважає Корнієнко.
Він також розповів, що поміняє меблі у своєму новому кабінеті "на більш європеїзований варіант".
Нагадаємо, у червні Адміністрація президента Володимира Зеленського заявляла, що переїде в Український дім на Європейській площі і змінить назву на Офіс президента. Будівлю на Банковій обіцяли віддати Національному художньому музею.
Ще одним можливим місцем для переїзду АП називали конгресово-виставковий центр "Парковий", відомий як "вертолітний майданчик Януковича".
У підсумку, Адміністрація залишилася на своєму місці - на Банковій, але змінила назву на Офіс президента.