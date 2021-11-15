Стародавні греки свого часу визначили «Сім чудес світу», які уособлювали найвидатніші рукотворні памʼятки класичної античності. Сім було обрано тому, що греки вважали, це число символом досконалості і достатку, а також відображало п’ять планет, відомих у стародавні часи, та Сонце і Місяць. У Brookes CIL International School, перераховуючи всі переваги цієї школи-кандидата до Міжнародного бакалаврату (IB)*, визначили найважливіші для студентів місця у школі - “7 чудес CIL”.

У вересні 2022 року в Києві відкриється найбільша і найсучасніша школа України - Brookes CIL International School , в якій зможуть навчатися українські та міжнародні студенти. Цей заклад є справді новаторським, адже у його розробці і будівництві були враховані найкращі світові практики безпеки та екологічності, а у навчанні практикують сучасний холістичний підхід до процесу всебічного розвитку дитини.

Фото: Brookes CIL International School

1. Серце Школи (The Heart of the School)

Просторий трирівневий атріум спроектований як чудове Серце Школи - її головний вхід. Цей простір приязно вітає та проводжає шкільне співтовариство кожного дня, тут знаходяться комфортні локери для перевдягання, шкільний ресторан, зони рекреації для спілкування та відпочинку.

Фото: Brookes CIL International School

Атріум - це один із численних освітніх просторів школи; тут студенти можуть взяти участь у групових і самостійних заняттях, в той час як вчителі можуть обговорити навчальні плани й обмінятися досвідом в спеціально розроблених конференц-кімнатах в стилі “купе”.

Великі оглядові вікна з видом на спортивну арену роблять Серце Школи великою трибуною, звідки шкільна спільнота може спостерігати за численними спортивними заходами, які Brookes CIL проводитиме для власних учнів та студентів інших шкіл.

Атріум дійсно є центральним хабом, який забезпечує доступ до всіх поверхів, експлуатованого даху, спортивних споруд, класів та творчих майстерень. Він поєднує їх, утворюючи головну артерію, якою кожного дня тече життя школи.

2. Творчий та Медіа Холл (Creative & Media Hub)

Творчий та Медіа Холл Brookes CIL International School - це більше, ніж арена для виступів.

Фото: Brookes CIL International School

Цей простір поєднує в собі високопродуктивні системи опалення, вентиляції та кондиціонування, AV-технології, театральну систему, професійне освітлення та акустику, щоб створити атмосферу театру майбутнього. Цей Холл пропонує студентам численні можливості розкрити себе у виконавському мистецтві, брати участь у музичних та драматичних заходах для молодшої та старшої школи, театральних постановках, батлах музичних гуртів та шоу талантів, а також відзначати урочисті шкільні заходи.

Креативний та Медіа Холл включає зал для виступів, лекцій та екзаменів на 500 місць з додатковими приміщеннями, вестибюль для виставок та експозицій, числені гримерні з туалетами та душовими, театр сучасного мистецтва black box, студію телебачення, медіа-запису та підкастів, репетиційні кімнати для музичних колективів.

3. Спортивний Центр CIL (CIL Sports Center)

Центральне розташування Спортивного Центру CIL має вирішальне значення для шкільної спортивної програми, пропонуючи учням широкий спектр можливостей для занять спортом і здорового дозвілля.

Спортивний Центр CIL є однією з кращих професійних спортивних споруд в Києві та Україні, що робить його кращим місцем для проведення шкільних та громадських спортивних заходів.

Фото: Brookes CIL International School

У Brookes CIL є спортивна арена розміру Національної баскетбольної асоціації (NBA), три багатофункціональні зали для кожної вікової групи з можливістю їхнього об’єднання. Ці зали передачають адаптивний ігровий простір для різних видів спорту, а також можливість проведення будь-яких шкільних заходів та чемпіонатів. Додатково діє багатофункціональний зал для дітей 3-5 років, фітнес зал, танцювальна/балетна студія та комфортні роздягальні для 180 студентів.

Поєднання в одному крилі Спортивної арени і Творчого та Медіа Холу дає можливість розробити індивідуальну і стимулюючу програму розвитку студентів, яка пов'язана з драматичним та діджитал мистецтвом, музикою і водночас представляє широкий спектр навчальних програм з фізичної освіти, включаючи баскетбол, волейбол, футсал, футбол, гандбол, теніс та інші.

4. Освітній Хаб для середньої та старшої школи (MYP/DP Learning Hub)

Нова модель академічної бібліотеки, що є Освітнім Хабом, надає студентам можливість колаборації і участі в дебатах, вчить надихати і відстоювати ідеї, отримувати задоволення від навчання, а також пізнавати світ і набувати нових знань.

Фото: Brookes CIL International School

Дотримуючись цієї концепції, CIL MYP/DP Learning Hub був спроектований, щоб створити простір для стимулювання чотирьох ключових напрямків навчання:

1. Співпраця. Освіта майбутнього орієнтована на колектив або команду і стає все менш індивідуалістичною. Наявність місця, де можна зібратися, має вирішальне значення для успіху учнів, а використання бібліотеки як місця не тільки для тихого навчання, але і як об'єднаного простору, де учні можуть відкрито обговорювати й дискутувати про свої ідеї, є новою освітньою нормою.

2. Індивідуальне навчання. Кожна дитина індивідуальна. Відходячи від традиційних загальних довгих бібліотечних столів минулого, у школі розроблено безліч просторів з різною атмосферою і функціями, щоб задовольнити індивідуальні потреби і способи пізнання сьогоднішніх студентів.

3. Спеціальна підтримка. Завдяки наявності додаткових лабораторій та інших спеціалізованих приміщень, навчальний центр MYP/DP надає можливості для спільного проектування в групах і репетиторства, а також оволодіння різноманітними креативними та медіа навичками.

4. Центр технологій Brookes CIL MYP/DP оснащений новітніми комп'ютерною технікою, дослідницьким та супутнім технічним обладнанням, а також функціями технічної підтримки.

5. Науково-технічна Лабораторія (Makerspace)

Сьогоднішні новації в освітній парадигмі зосереджені на проектному навчанні для просування міждисциплінарного навчання. Учні усвідомлюють свій потенційний вплив на світ, створюючи речі своїми руками і розвиваючи свої творчі здібності через групове співробітництво. Науково-технічна Лабораторія Makerspace прагне розвивати цю практичну культуру.

Фото: Brookes CIL International School

Робочій простір організований на 400 кв. м. і включає студентський форум, майстерні для роботи з деревом і металом, лазерну різку, 3D-друк, чисті лабораторії, зал робототехніки та великі приміщення для коворкінгу. Центральний форум сприяє гнучкому використанню простору для різних цілей, таких як групове обговорення, проведення дебатів, презентація в великих і малих групах та створення прототипів.

6. Освітній Дах (The Roof)

Верхній поверх шкільної будівлі має форму похилого експлуатованого даху, який ефективно блокує підвищений рівень шуму і забезпечує простору студентську зону у 4 000 кв. м з атмосферою, сприятливою для проведення культурних та спортивних заходів

Унікальним для цієї локації є відкритий “ступеневий” простір-амфітеатр для занять і спілкування простонеба для студентів.

Загалом на даху знаходяться футбольне та сквош поле, сцена, зони для тренувань, кілька ігрових майданчиків, відкриті навчальні та спортивні класи та кінотеатр просто неба , а також ботанічний сад і навчальний город. Учні можуть дивитися, читати, грати, відчувати плин часу, спостерігати за зміною пір року і накопичувати незабутні дитячі спогади.

Фото: Brookes CIL International School

Плавний перехід між внутрішнім і відкритим простором створює саме таку школу, яка сприяє фізичному, соціальному та емоційному благополуччю студентів.

7. Студентський Ресторан (Student Dining Hall)

У Brookes CIL вважають, що навчальний досвід учнів можна значно поліпшити, якщо зробити їх обідній простір таким, що надихає і сприяє взаємодії між учнями різних вікових груп і вчителями.

Обід є важливим соціальним механізмом - він природно допомагає спілкуванню, взаємодії, розвитку, навчанню і розслабленню, а також має великий вплив на мотивацію студентів.



Щоб запропонувати учням і вчителям оптимальний гастрономічний досвід, у Brookes CIL International School врахували наступні чинники:

- Освітлення, акустика і вентиляція. Яскравий простір з великою кількістю природного світла та можливістю пікніка на вулиці, акустичні панелі на внутрішніх стінах і стелях, поліпшені системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, а також звукові системи, які призначені для відтворення фонової музики.

- Здорове і різноманітне харчування. Деякі студенти цілеспрямовано їдять здорову їжу, інші люблять вкусові пригоди. В освітніх кампусах світу затребувані веганські, вегетаріанські, етнічні та традиційні страви, і у Brookes CIL з нетерпінням чекають можливості познайомити студентів і викладачів з їхнім різноманітним меню. Центральний острів ресторану дозволяє обслуговувати чотири черги студентів і вчителів одночасно, щоб вони мали більше часу насолодитися стравами, ретельно підібраними шкільним нутрициологом.

- Дизайн і меблі. Щоб забезпечити високий рівень комфорту студентам всіх вікових груп, дизайнери реалізували у студентському ресторані різні конфігурації столів і стільців, зелені дерева, альтанки і маленькі фонтани, щоб створити безліч затишних і великих відкритих зон відпочинку. Обідня зала також включає в себе спеціальну демонстраційну зону і зону для приготування їжі для проведення шкільних та додаткових занять.

Ці “7 чудес CIL” дійсно пропонують студентам нескінченні можливості розвитку й пізнання світу. Однак, як запевняють в Brookes CIL International School, головним чудом цієї, як і будь-якої школи, є, насамперед, дитина.

*Тільки школи, авторизовані організацією Міжнародний бакалаврат, можуть пропонувати наступні освітні програми: програма для учнів початкової школи (PYP), програма для учнів середньої школи (MYP), дипломна програма для учнів старшої школи (DP) або професійно-орієнтовану програму (CP). Статус школи кандидата не гарантує подальшої авторизації. Щоб отримати повну інформацію про організацію IB і її програмах, відвідайте сайт www.ibo.org.