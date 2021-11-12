Ахметов прокоментував інформацію про можливий конфлікт із Зеленським
Ахметов прокоментував інформацію про можливий конфлікт із Зеленським
Кабмін затвердив перелік небезпечних порід собак
Кабмін затвердив перелік небезпечних порід собак
​Лукашенко пригрозив перекрити газопровід Ямал-Європа у разі закриття кордонів із Білоруссю
​Лукашенко пригрозив перекрити газопровід Ямал-Європа у разі закриття кордонів із Білоруссю
Денісова оприлюднила відеопідтвердження катувань Саакашвілі
Денісова оприлюднила відеопідтвердження катувань Саакашвілі
Ляшко анонсував обов'язкову вакцинацію для медиків і комунальників
Ляшко анонсував обов'язкову вакцинацію для медиків і комунальників
Ціни в Україні зростають, а гривня зміцнюється: що відбувається
Ціни в Україні зростають, а гривня зміцнюється: що відбувається
Київщина з 13 листопада закриє громадський транспорт для невакцинованих
Київщина з 13 листопада закриє громадський транспорт для невакцинованих
"Коло прибічників вакцинації збільшиться, але це не буде швидко". Імунолог Федір Лапій про протипокази до вакцинації від ковіду
"Коло прибічників вакцинації збільшиться, але це не буде швидко". Імунолог Федір Лапій про протипокази до вакцинації від ковіду
Партія Разумкова: гра на нервах Банкової
Партія Разумкова: гра на нервах Банкової
ГоловнаПраво

У Києві вилучили контрафактні електронні сигарети на 700 тис. гривень

Організаторам схеми загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. 

Поліція Києва вилучила партію контрафактних електронних сигарет загальною вартістю 700 тис. гривень. Правопорушники виготовляли та реалізовували товар без марок акцизного збору у підвальному приміщенні в центрі столиці.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"У ході реалізації оперативної інформації співробітники Шевченківського управління поліції провели невідкладний обшук у підвальному приміщенні на вулиці Прорізній. Правоохоронці виявили товар без марок акцизного збору, маркування та голографічних захисних елементів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, збувачі влаштували торгівлю електронними сигаретами у спеціально облаштованому підвальному приміщенні. Порушники виготовляли сигарети, рідини з вмістом нікотину, картриджі та реалізовували «товар» через мережу Інтернет, а також з рук в руки. 

Правоохоронці провели у приміщенні обшук, за результатами якого виявлили продкцію без марок акцизного збору та без голографічних захисних елементів в загальній кількості майже 5 000 штук. Загальна вартість продукції складає близько 700 000 гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. 

Раніше, у вересні Служба безпеки України заблокувала канал масштабної реалізації контрафактних тютюнових виробів. Підакцизні цигарки закуповували "в чорну" у посередників заводів-виробників, оптові партії контрафакту реалізовували фактично до усіх регіонів України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також