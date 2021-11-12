Організаторам схеми загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Поліція Києва вилучила партію контрафактних електронних сигарет загальною вартістю 700 тис. гривень. Правопорушники виготовляли та реалізовували товар без марок акцизного збору у підвальному приміщенні в центрі столиці.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"У ході реалізації оперативної інформації співробітники Шевченківського управління поліції провели невідкладний обшук у підвальному приміщенні на вулиці Прорізній. Правоохоронці виявили товар без марок акцизного збору, маркування та голографічних захисних елементів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, збувачі влаштували торгівлю електронними сигаретами у спеціально облаштованому підвальному приміщенні. Порушники виготовляли сигарети, рідини з вмістом нікотину, картриджі та реалізовували «товар» через мережу Інтернет, а також з рук в руки.

Правоохоронці провели у приміщенні обшук, за результатами якого виявлили продкцію без марок акцизного збору та без голографічних захисних елементів в загальній кількості майже 5 000 штук. Загальна вартість продукції складає близько 700 000 гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Раніше, у вересні Служба безпеки України заблокувала канал масштабної реалізації контрафактних тютюнових виробів. Підакцизні цигарки закуповували "в чорну" у посередників заводів-виробників, оптові партії контрафакту реалізовували фактично до усіх регіонів України.