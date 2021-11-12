Поліція Києва вилучила партію контрафактних електронних сигарет загальною вартістю 700 тис. гривень. Правопорушники виготовляли та реалізовували товар без марок акцизного збору у підвальному приміщенні в центрі столиці.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"У ході реалізації оперативної інформації співробітники Шевченківського управління поліції провели невідкладний обшук у підвальному приміщенні на вулиці Прорізній. Правоохоронці виявили товар без марок акцизного збору, маркування та голографічних захисних елементів", - йдеться у повідомленні.
За інформацією правоохоронців, збувачі влаштували торгівлю електронними сигаретами у спеціально облаштованому підвальному приміщенні. Порушники виготовляли сигарети, рідини з вмістом нікотину, картриджі та реалізовували «товар» через мережу Інтернет, а також з рук в руки.
Правоохоронці провели у приміщенні обшук, за результатами якого виявлили продкцію без марок акцизного збору та без голографічних захисних елементів в загальній кількості майже 5 000 штук. Загальна вартість продукції складає близько 700 000 гривень.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Раніше, у вересні Служба безпеки України заблокувала канал масштабної реалізації контрафактних тютюнових виробів. Підакцизні цигарки закуповували "в чорну" у посередників заводів-виробників, оптові партії контрафакту реалізовували фактично до усіх регіонів України.