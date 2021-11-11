Прикордонники викрили схему легалізації в Україні іноземців через фіктивні шлюби з українками, а вчора під час зйомок одного з відомих в Україні телепроєктів затримали її організаторку.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Затримання відбулося під час отримання жінкою 40 тисяч гривень за незаконну махінацію. Гроші вона одразу сховала собі під білизну, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Слідчо-оперативні дії проводили прикордонники оперативно-розшукового відділу Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" спільно з слідчим Печерського управління поліції за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва.

Фото: dpsu.gov.ua

Слідство встановило, що жінка 1969 року народження разом зі спільниками організувала злочинну схему незаконного переправлення іноземців через державний кордон України.

Учасники схеми пропонували фіктивні шлюби іноземцям, які мали намір потрапити в Україну, але не мали на те законних підстав. Кожен учасник схеми отримував свою частку нелегального заробітку, при цьому жінка, яка виступала фіктивною дружиною, мала отримати 200 доларів США, а спільник, який шукав потенційних дружин - 50 доларів.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

За даними УП, "сваху" затримали після зйомок реаліті-шоу "Супермама".

У Київській міській прокуратурі повідомляють, що наразі за місцем проживання затриманої проводяться невідкладні слідчі дії. Організаторку схеми поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше 60 студентів з Іраку оформили фіктивні шлюби з пенсіонерками в Одеській області. Деяким жінкам видавали довідки про вагітність.