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Понад 200 строковиків-прикордонників склали військову присягу

Їхня підготовка тривала у Головному центрі підготовки особового складу ДПСУ.

Фото: dpsu.gov.ua

Понад 200 строковиків-прикордонників присягнули на вірність українському народові, повідомили у Держприкордонслужбі.

Військову присягу складали у Головному центрі підготовки особового складу ДПСУ імені генерал-майора Ігоря Момота.

Впродовж місяця юнаки з різних областей нашої країни проходили підготовку на базі навчального закладу.

Інструкторський та викладацький склад активно навчав строковиків азам прикордонної та військової служби.

“Впевнений, що кожний з вас буде сумлінно виконувати свій службовий обов’язок в ім’я збереження добра, миру та спокою в Україні. Саме вам продовжувати славні традиції прикордонного відомства, охорону державних рубежів та спокій українського народу, бути надійною опорою у розбудові незалежної держави. Тож здоров’я, сил та натхнення вам, будьте завжди вірними словам Військової присяги”, – сказав начальник Головного центру Дмитро Коцеруба.

Фото: dpsu.gov.ua

Незабаром молоді прикордонники закінчать навчання в Головному центрі та будуть направлені для подальшого проходження служби до органів охорони державного кордону.

“Варто зазначити, що жоден військовослужбовець строкової служби не проходитиме службу в районі ООС”, – додали прикордонники.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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