Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Печерська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо умисних підпалів приміщень Офісу омбудсмена та Касаційного кримінального суду.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

“Так, 26 серпня 2021 року близько 15:00 на гарячу лінію 102 надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік кинув пляшку із запальною сумішшю до дверей приміщення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, розташованого на вулиці Інститутській у Печерському районі столиці, а також підпалив вхідні двері Касаційного кримінального суду Верховного Суду, розташованого на вул. Пилипа Орлика”, – нагадали у прокуратурі.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Зловмисника затримали за “гарячими” слідами. Ним виявився 51-річний уродженець Херсонщини, який чітко спланував вказані злочини та заздалегідь підготував необхідні знаряддя.

Пересуваючись на моноколесі, чоловік почергово підпалив вхідні двері до приміщення Секретаріату омбудсмана та вхід до Касаційного кримінального суду.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Мотивом вказаних злочинів було його невдоволення діяльністю державних органів з вирішення його особистих сімейних проблем.

За наслідками проведеного досудового розслідування чоловікові пред'явлено обвинувачення за ч. 2 ст. 194 КК України – умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу. Його діями спричинено збитків на суму майже 100 тисяч гривень. З цього приводу до обвинуваченого заявлено цивільні позови щодо відшкодування майнової шкоди на зазначену суму.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

За висновками судово-психіатричної експертизи, чоловік є осудним. Наразі він перебуває під вартою.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у справі про спробу підпалу будинку заступника голови Офісу Президента України Ігоря Жовкви повідомлено про підозру двом особам.