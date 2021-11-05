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На Тернопільщині вдруге за день обмежено рух транспорту через ДТП з фурою

Аварії сталися поблизу Тернополя і Чорткова.

Близько 17:00 автодорозі "Тернопіль - Чортків" фура перекрила дорогу. ДТП сталася біля села Мухавка Чортківського району.

Про це з посиланням на патрульну поліцію повідомило місцеве видання OVOD.

Фото: https://t.me/ovodtrue

Це другий подібний випадок за добу.

Вранці 5 листопада через ДТП було обмежено рух транспорту на автодорозі М-09 "Тернопіль - Львів - Рава-Руська".

У патрульній поліції Тернопільської області повідомили, що водій вантажівки не впорався з керуванням та допустив перекидання вантажівки на проїжджу частину.

Аварія сталася за кілька кілометрів від Тернополя.

Як повідомив OVOD, на момент ДТП біля Чорткова, фура, яка вранці перевернулася на трасі "Тернопіль - Львів", ще лежала на дорозі.

Нагадаємо, на початку вересня у Самбірському районі Львівщини фура врізалася у крамницю в центрі міста Рудки. Загинули водій і двоє пішоходів, ще двоє отримали важкі травми.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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