Відстороненим від роботи через відмову від вакцинації не виплачуватимуть лікарняні

Допомогу з непрацездатності виплачують як компенсацію від втрати зарплатні, а її відстороненим не нараховуватимуть.

Фонд соціального страхування не оплачуватиме лікарняні працівникам, відстороненим від роботи через їхню відмову або ухилення від обов'язкової вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

"Допомоги за лікарняними листками не надаються працівникам, яких було відсторонено від роботи через відмову або ухилення від обов’язкового профілактичного щеплення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19. Виплата не здійснюється за ті дні тимчасової непрацездатності, які збігаються з днями відсторонення від виконання обов’язків", - сказано в повідомленні.

У Фонді пояснили, що допомога з тимчасової втраті працездатності у цьому разі не фінансуються, оскільки відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування покликані компенсувати заробіток застрахованої особи, втрачений нею за час лікування.

"У разі відсторонення від роботи з припиненням виплати заробітної плати працівника, який не дотримується вимог щодо обов’язкової вакцинації проти COVID-19, факт втрати заробітку через хворобу або травму в такий період відсутній", - наголосили в установі.

Там зазначили, що відсторонення від роботи працівників, для яких визначена обов’язковість щеплень проти СOVID-19, однак які відмовились від вакцинації, покликане убезпечити їхніх колег, відвідувачів, учнів, вихованців, студентів та інших від ризику інфікування та подальшого поширення коронавірусу SARS-CoV-2. Відмова від щеплень за відсутності абсолютних протипоказань наражає на небезпеку оточуючих.

Нагадаємо, з 8 листопада в Україні почнуть усувати від роботи не щеплених від коронавірусу чиновників та освітян. Усунення триватиме до моменту щеплення працівника хоча б однією дозою протиковідної вакцини. Ті, хто має протипоказання до вакцинації, повинні пред'явити роботодавцю відповідний документ.