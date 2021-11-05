Что такое NFT: временный тренд или новая реальность?
Что такое NFT: временный тренд или новая реальность?
Депутатці від "Слуги народу" загрожує кримінальна відповідальність за несанкціоновану ТВ-трансляцію матчу "Динамо" – "Барселона"
Депутатці від "Слуги народу" загрожує кримінальна відповідальність за несанкціоновану ТВ-трансляцію матчу "Динамо" – "Барселона"
Помер колишній депутат Георгій Крючков
Помер колишній депутат Георгій Крючков
Рада дозволила міняти прописку через Інтернет і без походів у військкомат
Рада дозволила міняти прописку через Інтернет і без походів у військкомат
Мовний омбудсман запропонував перейменувати міста з російськими коренями у назвах
Мовний омбудсман запропонував перейменувати міста з російськими коренями у назвах
​Арахамія назвав трьох "слуг народу", які не будуть вакцинуватись проти ковіду
​Арахамія назвав трьох "слуг народу", які не будуть вакцинуватись проти ковіду
Розчленування Боснії: навіщо воно Путіну
Розчленування Боснії: навіщо воно Путіну
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
ГоловнаСуспільствоЖиття

Відстороненим від роботи через відмову від вакцинації не виплачуватимуть лікарняні

Допомогу з непрацездатності виплачують як компенсацію від втрати зарплатні, а її відстороненим не нараховуватимуть.

Відстороненим від роботи через відмову від вакцинації не виплачуватимуть лікарняні
Фото: uozkmr.gov.ua

Фонд соціального страхування не оплачуватиме лікарняні працівникам, відстороненим від роботи через їхню відмову або ухилення від обов'язкової вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

"Допомоги за лікарняними листками не надаються працівникам, яких було відсторонено від роботи через відмову або ухилення від обов’язкового профілактичного щеплення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19. Виплата не здійснюється за ті дні тимчасової непрацездатності, які збігаються з днями відсторонення від виконання обов’язків", - сказано в повідомленні.

У Фонді пояснили, що допомога з тимчасової втраті працездатності у цьому разі не фінансуються, оскільки відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування покликані компенсувати заробіток застрахованої особи, втрачений нею за час лікування.

"У разі відсторонення від роботи з припиненням виплати заробітної плати працівника, який не дотримується вимог щодо обов’язкової вакцинації проти COVID-19, факт втрати заробітку через хворобу або травму в такий період відсутній", - наголосили в установі.

Там зазначили, що відсторонення від роботи працівників, для яких визначена обов’язковість щеплень проти СOVID-19, однак які відмовились від вакцинації, покликане убезпечити їхніх колег, відвідувачів, учнів, вихованців, студентів та інших від ризику інфікування та подальшого поширення коронавірусу SARS-CoV-2. Відмова від щеплень за відсутності абсолютних протипоказань наражає на небезпеку оточуючих.

Нагадаємо, з 8 листопада в Україні почнуть усувати від роботи не щеплених від коронавірусу чиновників та освітян. Усунення триватиме до моменту щеплення працівника хоча б однією дозою протиковідної вакцини. Ті, хто має протипоказання до вакцинації, повинні пред'явити роботодавцю відповідний документ.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також