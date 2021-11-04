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Помер український режисер Віталій Малахов

Йому було 67 років.

Помер український театральний режисер, художній керівник-директор Київського драматичного театру на Подолі Віталій Малахов. Про це у Facebook повідомила його донька Даша Малахова.

"19 липня 1954 - 04 листопада 2021. Лети, рідний мій", - написала вона.

Віталій Малахов
Віталій Малахов

67-річний Віталій Малахов потрапив у лікарню 25 жовтня. Його донька тоді повідомила, що причиною госпіталізації стала "стара отруйна бойова рана", через яку почався сепсис.

Віталій Малахов - народний артист України, художній керівник Київського академічного драматичного театру на Подолі. Лауреат національної премії України ім. Т. Г. Шевченка в галузі мистецтва 2008 року.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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