Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
Президент Грузії: Саакашвілі не буде помилуваний
Президент Грузії: Саакашвілі не буде помилуваний
Рада ухвалила закон, який запроваджує розрахунки за газ в енергетичних одиницях
Рада ухвалила закон, який запроваджує розрахунки за газ в енергетичних одиницях
"Антивакцинатори" вийшли на мітинг у центрі Києва і перекрили рух біля Верховної Ради
"Антивакцинатори" вийшли на мітинг у центрі Києва і перекрили рух біля Верховної Ради
Польща заявила про вторгнення озброєних людей з території Білорусі
Польща заявила про вторгнення озброєних людей з території Білорусі
​Арахамія назвав трьох "слуг народу", які не будуть вакцинуватись проти ковіду
​Арахамія назвав трьох "слуг народу", які не будуть вакцинуватись проти ковіду
Мовний омбудсман запропонував перейменувати міста з російськими коренями у назвах
Мовний омбудсман запропонував перейменувати міста з російськими коренями у назвах
Безпековий екватор Зеленського
Безпековий екватор Зеленського
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
ГоловнаСуспільствоВійна

США закликали Росію дозволити ОБСЄ моніторинг на окупованих територіях України

У США також закликають Росію відкрити всі КПВВ вздовж лінії зіткнення на сході України.

США закликали Росію дозволити ОБСЄ моніторинг на окупованих територіях України
Спостерігачі ОБСЄ працюють на місці вибуху поблизу с.Пришиб, Луганська обл., 25 квітня 2017.
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати закликають російську владу дозволити спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ виконувати свій мандат та здійснювати моніторинг на всій території України, включаючи окуповані території.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Державного департаменту США.

"США знову закликають Росію дозволити СММ ОБСЄ виконувати свій мандат та здійснювати моніторинг на всій території України, включаючи контрольовані Росією частини Донецької та Луганської областей та окупований Крим", - йдетьсяу повідомленні.

У США також наполегливо закликають Росію відкрити всі КПВВ вздовж лінії зіткнення на сході України, щоб забезпечити вільне пересування цивільних осіб.

Нагадаємо, 2 вересня Росія відмовилась продовжити мандат місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк", що розташовані на ділянці кордону з окупованими територіями України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також