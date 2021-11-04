США закликали Росію дозволити ОБСЄ моніторинг на окупованих територіях України

У США також закликають Росію відкрити всі КПВВ вздовж лінії зіткнення на сході України.

Сполучені Штати закликають російську владу дозволити спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ виконувати свій мандат та здійснювати моніторинг на всій території України, включаючи окуповані території.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Державного департаменту США.

"США знову закликають Росію дозволити СММ ОБСЄ виконувати свій мандат та здійснювати моніторинг на всій території України, включаючи контрольовані Росією частини Донецької та Луганської областей та окупований Крим", - йдетьсяу повідомленні.

У США також наполегливо закликають Росію відкрити всі КПВВ вздовж лінії зіткнення на сході України, щоб забезпечити вільне пересування цивільних осіб.

Нагадаємо, 2 вересня Росія відмовилась продовжити мандат місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк", що розташовані на ділянці кордону з окупованими територіями України.