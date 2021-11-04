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​​Освітній омбудсман: вимагати гроші в батьків учнів на потреби школи незаконно

Горбачов закликав припинити залучати батьківські кошти на потреби, які мають фінансуватися з місцевого бюджету.

​​Освітній омбудсман: вимагати гроші в батьків учнів на потреби школи незаконно
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов
Фото: facebook/Освітній омбудсмен Сергій Горбачов

Освітній омбудсман Сергій Горбачов вважає, що вимагати гроші на потреби школи у батьків учнів незаконно.

Про це він заявив під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпечна громада", передає "Українська правда".

Горбачов звернувся до голів територіальних громад та управлінь освіти з проханням припинити залучати батьківські кошти на потреби, які мають фінансуватися з місцевого бюджету.

"Шановні голови територіальних громад, управління освіти, давайте припиняти ганебну практику витягування грошей з батьківських кишень на те, що має фінансуватися коштом місцевого бюджету та освітньої субвенції", – зазначив омбудсман.

Він також додав, що батьків не варто залучати до самостійного проведення ремонтних робіт, оскільки це може бути небезпечним.

"Кожен ремонт має відповідати технічним нормам і виконуватися організацією, яка має на це відповідну підготовку і ліцензію", – пояснив Горбачов.

Нагадаємо, у 2018 році Міносвіти скасувало положення про батьківські комітети. Однак батьки мають право об'єднуватися для вирішення певних питань. 

Щомісяця лише у школах Києва, за підрахунками спільноти "Батьки SOS", з батьків збирають сотні мільйонів гривень внесків. Перевірити такі дані неможливо, оскільки ці кошти збирають переважно готівкою, відповідно, їх ніхто не обліковує. Докладніше про це - в матеріалі LB.ua "Платити чи не платити".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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