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Міносвіти оприлюднило графік проведення ЗНО-2022

Основна сесія почнеться з фізики і закінчиться біологією.

Міносвіти оприлюднило графік проведення ЗНО-2022
Фото: Радіо Свобода

Міністерство освіти і науки затвердило календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року.

Відповідний наказ від 2 листопада оприлюднив Центр оцінювання якості освіти.

Реєстрація на ЗНО почнеться 1 лютого і триватиме до 9 березня.

Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО до 1 березня.

Основна сесія ЗНО-2022 відбудеться в травні і червні.

Предмет Дата
фізика 23 травня
хімія 26 травня
українська мова, українська мова і література 31 травня
математика, математика (завдання рівня стандарту) 3 червня
іспанська мова, німецька мова, французька мови 6 червня
англійська мова 7 червня
історія України 10 червня
географія 14 червня
біологія 17 червня

Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2022 року.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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