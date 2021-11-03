Міносвіти оприлюднило графік проведення ЗНО-2022

Міністерство освіти і науки затвердило календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року.
Відповідний наказ від 2 листопада оприлюднив Центр оцінювання якості освіти.
Реєстрація на ЗНО почнеться 1 лютого і триватиме до 9 березня.
Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО до 1 березня.
Основна сесія ЗНО-2022 відбудеться в травні і червні.
|Предмет
|Дата
|фізика
|23 травня
|хімія
|26 травня
|українська мова, українська мова і література
|31 травня
|математика, математика (завдання рівня стандарту)
|3 червня
|іспанська мова, німецька мова, французька мови
|6 червня
|англійська мова
|7 червня
|історія України
|10 червня
|географія
|14 червня
|біологія
|17 червня
Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2022 року.