Міносвіти оприлюднило графік проведення ЗНО-2022

Основна сесія почнеться з фізики і закінчиться біологією.

Міністерство освіти і науки затвердило календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року.

Відповідний наказ від 2 листопада оприлюднив Центр оцінювання якості освіти.

Реєстрація на ЗНО почнеться 1 лютого і триватиме до 9 березня.

Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО до 1 березня.

Основна сесія ЗНО-2022 відбудеться в травні і червні.

Предмет Дата фізика 23 травня хімія 26 травня українська мова, українська мова і література 31 травня математика, математика (завдання рівня стандарту) 3 червня іспанська мова, німецька мова, французька мови 6 червня англійська мова 7 червня історія України 10 червня географія 14 червня біологія 17 червня

Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2022 року.