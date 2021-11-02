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На Полтавщині виявили незаконний склад з отрутами та збудниками інфекцій

Нелегальний склад виявили на одному з державних підприємств.

Фото: СБУ

У Полтавській області виявлено місце несанкціонованого зберігання отруйних речовин. Серед вилученого – токсини та біологічні агенти, які є збудниками гострих інфекційних хвороб.

Як зазначає пресслужба СБУ, нелегальний склад виявили на одному з державних підприємств регіону. На території об’єкту виявили велику кількість отруйних речовин високого класу небезпеки, майже 700 одиниць біологічних агентів, орієнтовно 15 літрів прекурсорів, майже 20 кг хімікатів не встановленого походження.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Наразі вилучені речовини направлено на експертизу. Територію об’єкту взято під посилену охорону. За даними фактами відкрите кримінальне провадження за ст. 326 (порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, напередодні СБУ викрила підпільну ферму криптовалют у Черкаській області. Для майнінгу біткоїнів ділки викрадали з регіональної мережі енергопостачання промислові об’єми електроенергії. 

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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