У водіїв, які не сплачують штрафи за перевищення швидкості, вилучатимуть авто

Державна виконавча служба вилучатиме транспортні засоби у водіїв-боржників, які не сплачують штрафи за суттєве перевищення швидкості на міських автошляхах.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

У коментарі виданню "Borg.Expert" заступник голови Мін'юсту з питань виконавчої служби Андрій Гайченко пояснив, що тригером до такої радикальної позиції стали резонансні ДТП у Харкові. Там, за попередніми даними Нацполіції, швидкість автомобілів порушників перевищувала позначку 180 км на годину.

"Тому, вилучення авто водіїв-боржників, які перевищують швидкість у містах, розпочнеться саме з Харкова. Потім цю ініціативу буде реалізовано у столиці, а згодом – і по всій Україні. Поки що умовною «цифрою реагування» обрано перевищення швидкості у 150 км на годину. Виконавча служба за наявності законних підстав буде ініціювати та проводити спільно з працівниками МВС вилучення за борги автомобілів таких «швидкісних» порушників",- пояснив заступник міністра.

Гайченко також зазначив, що в МВС вже систематизували певну інформацію щодо порушників, які перевищують швидкість на значні цифри (йдеться саме про стиль їзди в містах, а не на автошляхах).

"Як і прогнозувалось, такими порушниками є одні й ті ж самі люди. Тому, у Мін’юсті вирішили долучитись до наведення порядку на дорогах, оскільки, як виявилось, любителі швидкої їзди водночас не дуже полюбляють сплачувати штрафи за такі порушення. Якщо людина дозволяє собі їздити містом зі швидкістю у понад 150 км/год, то вона має за це відповідати. Особливо за умови, якщо вона не тільки порушує швидкісний режим, але й не сплачує штрафи по таким перевищенням. Водії з такою манерою пересування піддають небезпеці звичайних громадян", – наголосив Гайченко.

У Харкові наразі таких "системних" порушників швидкісного режиму їзди налічується до 10 осіб, у Києві – до 30. Усього по Україні – майже 150 водіїв.

Нагадаємо, 28 жовтня в Харкові вдруге за два дні сталася смертельна ДТП за участю Infiniti.

26 жовтня в Харкові 16-річний водій Infiniti намагався проїхати перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся із машиною Chevrolet. В результаті ДТП загинув 58-річний водій автомобіля Chevrolet. Троє пасажирів Infiniti - двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина - потрапили в лікарню з травмами різного ступеню тяжкості, а водій Infiniti майже не постраждав. 28 жовтня 16-річного підозрюваного у смертельній ДТП арештували на два місяці. Під час судового засідання стало відомо, що проти хлопця відкрили ще одну кримінальну справу - за спробу заплутати слідство.