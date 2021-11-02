ПЦУ відсторонила єпископа через бійку з сусідкою

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній (Думенко) відсторонив титулярного єпископа Шепетівського Адріана (Кулика) від виконання архієрейських обов’язків.
Про це повідомляється на сайті церкви.
Таке рішення ухвалене у зв'язку з "публічними свідченнями, на підставі яких титулярний єпископ підлягає обвинуваченню в порушенні, за яке канонічними правилами передбачене суворе покарання".
Мова йде про бійку з сусідкою в Києві.
30 жовтня телеканал ICTV опублікував сюжет про те, що єпископ Адріан (в миру - Руслан Кулик) нібито побив жінку, яка живе по сусідству. Причиною бійки, за словами жінки, нібито став її собака, який нібито заважав священнослужителю і його родині своїм гавкотом.
Єпископ назвав цей інцидент "спланованою халепою", але потім видалив свої пости в фейсбуці.
"Каюсь, що спричинив репутаційні та іміджеві втрати для всієї Церкви. Єдине коротке пояснення щодо інциденту - я заступився за беззахисну маленьку жіночку перед зухвалою хабалкою", - йдеться у єдиному доступному наразі пості єпископа.