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ПЦУ відсторонила єпископа через бійку з сусідкою

Архієрей вибачився перед церквою, але назвав жінку "зухвалою хабалкою".

ПЦУ відсторонила єпископа через бійку з сусідкою
Фото: скріншот відео

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній (Думенко) відсторонив титулярного єпископа Шепетівського Адріана (Кулика) від виконання архієрейських обов’язків.

Про це повідомляється на сайті церкви.

Таке рішення ухвалене у зв'язку з "публічними свідченнями, на підставі яких титулярний єпископ підлягає обвинуваченню в порушенні, за яке канонічними правилами передбачене суворе покарання".

Мова йде про бійку з сусідкою в Києві.

30 жовтня телеканал ICTV опублікував сюжет про те, що єпископ Адріан (в миру - Руслан Кулик) нібито побив жінку, яка живе по сусідству. Причиною бійки, за словами жінки, нібито став її собака, який нібито заважав священнослужителю і його родині своїм гавкотом.

Єпископ назвав цей інцидент "спланованою халепою", але потім видалив свої пости в фейсбуці.

"Каюсь, що спричинив репутаційні та іміджеві втрати для всієї Церкви. Єдине коротке пояснення щодо інциденту - я заступився за беззахисну маленьку жіночку перед зухвалою хабалкою", - йдеться у єдиному доступному наразі пості єпископа.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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