ПЦУ відсторонила єпископа через бійку з сусідкою

Архієрей вибачився перед церквою, але назвав жінку "зухвалою хабалкою".

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній (Думенко) відсторонив титулярного єпископа Шепетівського Адріана (Кулика) від виконання архієрейських обов’язків.

Про це повідомляється на сайті церкви.

Таке рішення ухвалене у зв'язку з "публічними свідченнями, на підставі яких титулярний єпископ підлягає обвинуваченню в порушенні, за яке канонічними правилами передбачене суворе покарання".

Мова йде про бійку з сусідкою в Києві.

30 жовтня телеканал ICTV опублікував сюжет про те, що єпископ Адріан (в миру - Руслан Кулик) нібито побив жінку, яка живе по сусідству. Причиною бійки, за словами жінки, нібито став її собака, який нібито заважав священнослужителю і його родині своїм гавкотом.

Єпископ назвав цей інцидент "спланованою халепою", але потім видалив свої пости в фейсбуці.

"Каюсь, що спричинив репутаційні та іміджеві втрати для всієї Церкви. Єдине коротке пояснення щодо інциденту - я заступився за беззахисну маленьку жіночку перед зухвалою хабалкою", - йдеться у єдиному доступному наразі пості єпископа.