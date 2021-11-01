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ДБР оголосило про підозру поліцейському, який напідпитку вчинив смертельну ДТП

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

ДБР оголосило про підозру поліцейському, який напідпитку вчинив смертельну ДТП

Слідчі Теруправління Державного бюро розслідувань Києва повідомили про підозру поліцейському батальйону патрульної поліції міста Біла Церква Київської області, який у стані алкогольного сп’яніння вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляє пресслужба Теруправління ДБР у Києві.

"Уночі 28 жовтня 2021 року поліцейський завозив додому товариша, з яким вони разом відпочивали. Перевищивши швидкість, патрульний не впорався з керуванням та врізався у бетонний стовп. У результаті ДТП його 19-річний пасажир отримав серйозні тілесні пошкодження та був госпіталізований до Білоцерківської міської лікарні, де наступного дня помер", - повідомили у ДБР.

Зазначається, що правоохоронець підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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