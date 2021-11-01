У Києві відкриють унікальну міжнародну школу світового рівня

Група Brookes Education Group та українська CIL International на виконання партнерської угоди, підписаної в грудні 2020 року, оголошують про створення міжнародної школи зі ступенями освіти EC-12 (від трьох років до 12 класу), Brookes CIL International School у Києві. Про це йдеться на сайті організації cil.brookes.org.

Повідомляється, що школа пропонує можливість отримання преміальної міжнародної освіти для 700+ міжнародних та місцевих студентів з вересня 2022 року.

«Міжнародна школа Brookes CIL буде наслідувати традиції глобальної мережі Brookes Education Group (BEG). Brookes CIL – це школа-кандидат* по міжнародних рівнях PYP, MYP та DP. Ця школа планує отримати акредитацію як Світова IB (International Baccalaureate) школа. Світові IB школи – це навчальні заклади, які мають спільну філософію, та віддані високоякісній, цікавій міжнародній освіті, яку CIL International School вважає дуже важливою для наших студентів», – пишеться у повідомленні.

Варто зазначити, що *тільки школи, уповноважені Міжнародною організацією IB, можуть запропонувати одну з чотирьох академічних програм: програму для учнів початкової школи (PYP), програму для учнів середньої школи (MYP), дипломну програму для учнів старшої школи (DP) або професійно-орієнтовану програму (CP). Статус школи-кандидата не гарантує подальшої авторизації. Щоб отримати повну інформацію про Міжнародну організацію IB і її програми, відвідайте сайт ibo.org.

«Ми з горідстю і радістю хотіли б оголосити, що підписали угоду з CIL International у Києві про розвиток міжнародної школи преміумкласу для нового покоління учнів від 3 до 18 років, яка стане найновішим членом Освітньої Групи Брукс (Brookes Education Group), – каже Kevin Skeoch (Кевін Скіоч), директор-засновник школи та директор ради директорів Освітньої групи Брукс. – Міжнародна школа Brookes CIL – це заклад освіти, розташований у центральній локації міста Києва, який є високотехнологічною будівлею. Тут працюватимуть висококваліфіковані та досвідчені міжнародні викладачі, і це залучить до України найвищі освітні стандарти, а також багато нових можливостей для українських та іноземних сімей».

Згідно з повідомленням на сайті школи CIL cil.brookes.org, CIL International співпрацюватиме з Brookes Education Group для створення дев’ятого провідного центру освіти – Brookes CIL International School, влившись до сімʼї шкіл цієї групи з Канади, США, Великої Британії, Китаю, Індії, Південної Кореї тощо.

«З мрією забезпечити майбутнє, повне можливостей для студентів у Києві, CIL International у співпраці з Brookes Education Group побудувала освітній заклад, що пропонує досвід світового класу та використання надсучасного обладнання для студентів, щоб створити передумови, в яких вони зможуть перевершити стандартну освіту, – каже пресслужба Brookes CIL International School. – Ми переглядаємо навчальні практики, щоб адаптуватися до соціального, політичного та економічного клімату після COVID-19, забезпечуючи нашим молодим майбутнім лідерам готовність до викликів нового покоління. Відповідно до нашої місії та завдяки унікальним можливостям BEG ми допоможемо студентам розкрити свою пристрасть до навчання, розвинути характер і зрозуміти їхній зв’язок з іншими особистостями та суспільством».

«Найсучасніший об’єкт буде розташований у центрі Києва на вражаючих 25 000 кв. м. Унікальна в архітектурному відношенні будівля стане центром для процвітання студентів у всіх областях знань, пропонуючи повний доступ до сучасних просторих класів, їдалень та кафе, двох науково-технічних лабораторій Makerspace, професійних спортивних споруд, залу для виступів, фізичних, хімічних та біолабораторій, декількох ІТ-комплексів, бібліотек, кулінарного центру, музичної, подкастової та редакторської студій та спеціалізованого навчального середовища, яке підвищує рівень навчання за допомогою інтегрованих технологій», – йдеться у повідомленні Brookes CIL International School.