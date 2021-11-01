У Криму затримали ​слухачів, які прийшли на відкрите засідання у справі Червоногвардійської групи "Хізб ут-Тахрір"

Серед затриманих – 7 жінок та 11 чоловіків, один із яких – журналіст.

Окупанти в Криму затримали 18 кримських татар – слухачів, які прийшли на відкрите судове апеляційне засідання у справі Червоногвардійської групи "Хизб-ут-Тахрір".

Про це повідомила дружина політв'язня, координаторка організації "Кримське дитинство" Мумине Салієва.

"У Кримського гарнізонного військового суду міста Сімферополя знову затримано слухачів, які прийшли на відкрите судове апеляційне засідання у справі Червоногвардійської групи «Хизб-ут-Тахрір». Слухачів на суд не впустили. Вони стояли з дотриманням дистанції, в масках, чекаючи на вихід адвокатів", – написала вона у фейсбуці.

Салієва зазначила, що серед затриманих – 7 жінок та 11 чоловіків, один із яких – журналіст, який здійснював свою професійну діяльність із редакційним завданням.

Фото: facebook.com/mumine.saliyeva

Нагадаємо, 29 жовтня у Сімферополі окупаційні силовики затримали 30 людей. Це активісти, які влаштували акцію підтримки обвинувачених у тероризмі чотирьох кримських татар з "третьох Бахчисарайської групи" справи "Хізб ут-Тахрір".

Релігійний осередок "Хізб ут-Тахрір" в Росії та окупованому нею Криму вважають терористичною організацією. На думку російського правозахисного медіапроєкту "ОВС-інфо", членів осередків релігійної організації "Хізб ут-Тахрір" засуджують лише за те, що вони зустрічаються і читають релігійну літературу.