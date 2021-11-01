Терехов перемагає на виборах мера Харкова, – екзит-пол
Терехов перемагає на виборах мера Харкова, – екзит-пол
У Кличка нагадали правила користування громадським транспортом Києва на період "червоної" зони
У Кличка нагадали правила користування громадським транспортом Києва на період "червоної" зони
Нардепка Скороход заявила, що Антона Полякова вбили
Нардепка Скороход заявила, що Антона Полякова вбили
Україна повинна перестати називати безпілотники “Bayraktar” турецькими, – Чавушоглу
Україна повинна перестати називати безпілотники “Bayraktar” турецькими, – Чавушоглу
Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною і це не навчання, – Washington Post
Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною і це не навчання, – Washington Post
Ян Томаш Гросс: «Історія знає багато прикладів, коли сусіди починали вбивати одне одного, щойно ситуація дозволяла»
Ян Томаш Гросс: «Історія знає багато прикладів, коли сусіди починали вбивати одне одного, щойно ситуація дозволяла»
Відомий дитячий письменник Володимир Рутківський помер від коронавірусу
Відомий дитячий письменник Володимир Рутківський помер від коронавірусу
«Люди свій вибір зробили. Але ми рятуємо всіх». День із життя ковідної реанімації
«Люди свій вибір зробили. Але ми рятуємо всіх». День із життя ковідної реанімації
Сертифікати про вакцинацію у “Дії” тепер можна отримати без Photo ID
Сертифікати про вакцинацію у “Дії” тепер можна отримати без Photo ID
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Криму затримали ​слухачів, які прийшли на відкрите засідання у справі Червоногвардійської групи "Хізб ут-Тахрір"

Серед затриманих – 7 жінок та 11 чоловіків, один із яких – журналіст.

У Криму затримали ​слухачів, які прийшли на відкрите засідання у справі Червоногвардійської групи "Хізб ут-Тахрір"
Фото: facebook.com/mumine.saliyeva

Окупанти в Криму затримали 18 кримських татар – слухачів, які прийшли на відкрите судове апеляційне засідання у справі Червоногвардійської групи "Хизб-ут-Тахрір".

Про це повідомила дружина політв'язня, координаторка організації "Кримське дитинство" Мумине Салієва.

"У Кримського гарнізонного військового суду міста Сімферополя знову затримано слухачів, які прийшли на відкрите судове апеляційне засідання у справі Червоногвардійської групи «Хизб-ут-Тахрір». Слухачів на суд не впустили. Вони стояли з дотриманням дистанції, в масках, чекаючи на вихід адвокатів", – написала вона у фейсбуці.

Салієва зазначила, що серед затриманих – 7 жінок та 11 чоловіків, один із яких – журналіст, який здійснював свою професійну діяльність із редакційним завданням.

Фото: facebook.com/mumine.saliyeva

Нагадаємо, 29 жовтня у Сімферополі окупаційні силовики затримали 30 людей. Це активісти, які влаштували акцію підтримки обвинувачених у тероризмі чотирьох кримських татар з "третьох Бахчисарайської групи" справи "Хізб ут-Тахрір".

Релігійний осередок "Хізб ут-Тахрір" в Росії та окупованому нею Криму вважають терористичною організацією. На думку російського правозахисного медіапроєкту "ОВС-інфо", членів осередків релігійної організації "Хізб ут-Тахрір" засуджують лише за те, що вони зустрічаються і читають релігійну літературу.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також