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Суд в окупованому Криму продовжив арешт заступнику голови Меджлісу Наріману Джелялову

Від 7 жовтня кримський активіст перебуває на експертизі у психіатричній лікарні.

Суд в окупованому Криму продовжив арешт заступнику голови Меджлісу Наріману Джелялову
Наріман Джелял
Фото: https://twitter.com/EmineDzheppar

Незаконно заарештованому минулого місяця заступникові голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялову продовжили термін перебування у СІЗО до 23 січня наступного року.

Про це з посиланням на адвоката Миколу Полозова повідомляє видання Крим.Реалії.

Рішення ухвалив суддя підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя Євген Пронін. Засідання відбувалося у закритому режимі.

Полозов заявив, що ця постанова буде оскаржена стороною захисту. Самого Нарімана Джелялова не доставили на судове засідання, оскільки він досі перебуває на експертизі у психіатричній лікарні.

До цього Микола Полозов повідомляв, що Наріману Джелялову до СІЗО не надходять листи, припустивши, що це може бути пов'язане із роботою "цензорів".

Нагадаємо, 6 вересня підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував Нарімана Джелялова на два місяці. 

ФСБ Росії закидає йому та ще двом кримським татарам – двоюрідним братам Азізу та Асану Ахтемовим – підрив газопроводу в селі Перевальне. Підтверджень такого підриву досі оприлюднено не було. 

7 вересня ФСБ опублікувала відео з зізнаннями братів. У розмові з адвокатом Айдером Азаматовим Азіз Ахтемов розповів, що співробітники російської спецслужби застосовували до них фізичний і моральний тиск, били і погрожували розстрілом.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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