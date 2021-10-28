Політв’язня Івана Яцкіна етапують до Кемеровської області РФ, - адвокат

У яку саме колонію помістять Івана Яцкіна, поки не повідомляється.

Українського політв'язня Івана Яцкіна, якого російський суд у Криму засудив за “держзраду” на користь України, етапують в одну з виправних колоній суворого режиму в Кемеровській області Росії.

Як повідомляє адвокат Микола Полозов, про плани етапувати політв'язня дружині Івана Яцкіна повідомили в УФСВП по РК та м. Севастополі.

У яку саме колонію Кемеровської області помістять Івана Яцкіна, поки не повідомляється.

Нагадаємо, Яцкін був затриманий в окупованому Росією Криму в середині жовтня 2019 року і етапований до Москви. В Росії йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

У 2020 році Яцкін написав листа з московського слідчого ізолятора "Лефортово" президенту України Володимиру Зеленському та омбудсману Людмилі Денісовій з проханням включити його в список на обмін і надати фінансову допомогу його родині. Адвокат кримчанина повідомив, що в Офісі президента прийняли заяву Яцкіна.