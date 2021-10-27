Російські найманці скинули з безпілотника вибухівку біля Гранітного, загинув військовий

Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню, два із яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Поблизу Гранітного окупанти здійснили два обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм. У напрямку Луганського ворог двічі вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Біля Новотошківського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. У бік Новолуганського найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.

В районі Лебединського обстріли велися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Неподалік Широкиного ворог відкривав вогонь з станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату скинули вибухівку. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Збройних сил України дістав поранення, несумісне з життям.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 26 жовтня, російські найманці 13 разів обстріляли позиції ЗСУ, застосовуючи артилерію, ПТРК та ВОГ-17.