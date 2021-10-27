Шмигаль: "В Україні немає і не буде примусової вакцинації"

За планом, щонайменше 1,5 млн людей за тиждень мають вакцинуватися, щоб до кінця року більшість дорослих отримали як мінімум першу дозу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що в Україні немає і не буде примусової вакцинації проти коронавірусу.

Про це він заявив на брифінгу в Донецькій області в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"За планом щонайменше 1,5 млн людей за тиждень мають вакцинуватися, щоб ми до кінця року встигли більшість дорослого населення провакцинувати як мінімум першою дозою. Але у нас розрив невеликий між першою і другою дозою", – сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що наразі в Україні спостерігається хороший темп вакцинації, якого не хочеться зменшувати.

"У нас немає примусової вакцинації і не буде: це протизаконно, цього немає ніде у світі", – наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, поки що тільки 30% дорослих українців щеплені першою дозою. У вакцинованому на 74% Моршині немає госпіталізованих з COVID-19.

Минулої доби в Україні встановили рекорд проведених щеплень – вакцину отримали 291,2 тис. людей. Майже 137 тис. українців отримали щеплення вакциною від Pfizer/BioNTech, понад 100 тис. – препаратом CoronaVac. Ще понад 54 тис. осіб вакцинувалися препаратом від AstraZeneca.

До кінця 2021 року Україна отримає ще 18 млн 850 тисяч доз вакцин. 13,4 млн поставлять згідно з контрактами на закупівлю, решта – у межах ініціативи COVAX.

Кабінет міністрів ухвалив зміни до "карантинної" постанови №1236, які санкціонують відсторонення від роботи невакцинованих працівників з переліку професій, де щеплення від COVID-19 є обов'язковим. Вони набудуть чинності з 8 листопада.Люди з протипоказаннями до щеплення зможуть отримати довідку.