До кінця року Україна отримає ще 18,8 млн доз вакцин від коронавірусу

До кінця 2021 року Україна отримає ще 18 млн 850 тисяч доз вакцин від коронавірусу. 13,4 млн поставлять згідно з контрактами на закупівлю, решта – у межах ініціативи COVAX.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він додав, що нині в пунктах вакцинації знаходиться понад 9 млн доз.

"У нас до кінця року щотижнево розплановано поставки вакцини, закуплених за кошти державного бюджету, так і тих, які постачаються в країну завдяки участі в гобальному механізмі Ковакс", – зазначив міністр.

Поки що тільки 30% дорослих українців щеплені першою дозою.

Ляшко нагадав також, що отримання другої дози гарантоване державою. В разі, якщо людина з якихось причин спізнилася з отриманням другого щеплення і вийшла за рекомендовані терміни, отримати другу вакцину потрібно за першої ж нагоди.

Минулої доби в Україні встановили рекорд проведених щеплень – вакцину отримали 291,2 тис. людей. Майже 137 тис. українців отримали щеплення вакциною від Pfizer/BioNTech, понад 100 тис. – препаратом CoronaVac. Ще понад 54 тис. осіб вакцинувалися препаратом від AstraZeneca.