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До кінця року Україна отримає ще 18,8 млн доз вакцин від коронавірусу

Отримання другої дози гарантоване кожному. 

До кінця 2021 року Україна отримає ще 18 млн 850 тисяч доз вакцин від коронавірусу. 13,4 млн поставлять згідно з контрактами на закупівлю, решта – у межах ініціативи COVAX.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він додав, що нині в пунктах вакцинації знаходиться понад 9 млн доз.

"У нас до кінця року щотижнево розплановано поставки вакцини, закуплених за кошти державного бюджету, так і тих, які постачаються в країну завдяки участі в гобальному механізмі Ковакс", – зазначив міністр.

Поки що тільки 30% дорослих українців щеплені першою дозою. 

Ляшко нагадав також, що отримання другої дози гарантоване державою. В разі, якщо людина з якихось причин спізнилася з отриманням другого щеплення і вийшла за рекомендовані терміни, отримати другу вакцину потрібно за першої ж нагоди. 

Минулої доби в Україні встановили рекорд проведених щеплень – вакцину отримали 291,2 тис. людей. Майже 137 тис. українців отримали щеплення вакциною від Pfizer/BioNTech, понад 100 тис. – препаратом CoronaVac. Ще понад 54 тис. осіб вакцинувалися препаратом від AstraZeneca.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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