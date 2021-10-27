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Київ побив рекорд добової смертності від ковіду

Учора в столиці зафіксовано 54 пов’язані з COVID-19 летальні випадки. Серед померлих - однорічний хлопчик.

Київ побив рекорд добової смертності від ковіду
Біля головного входу патбюро.
Фото: Єлизавета Серватинська

У Києві за минулу добу зафіксовано найбільшу з початку пандемії кількість смертей від коронавірусу. Вчора у столиці померли 54 людини з діагнозом COVID-19.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його даними, серед померлих 23 жінки віком від 52 до 97 років, 30 чоловіків від 44 до 93 років та однорічний хлопчик.

26 жовтня коронавірусну хворобу діагностували у 1 416 киян, захворіли 744 жінки, 493 чоловіки, 179 дітей. Одужало 573 особи.

До лікарень Києва потрапили 150 людей з діагнозом COVID-19 та 413 - з підозрою на ковід та пневмонією.

На сьогодні в столиці загалом зафіксовано 254 337 випадків ковіду і 5 991 смертей. Побороли хворобу 227 334 киян.

Минулого тижня Кличко попередив про перехід Києва в "червону" зону і закликав киян вакцинуватися.

Нагадаємо, в Україні найбільше смертей від ковіду за добу зафіксували у понеділок, 25 жовтня. Цього дня померли 734 хворі на COVID-19.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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