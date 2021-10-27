Telegram почне вставляти рекламу в великих каналах

У великих телеграм-каналах скоро з'явиться офіційна реклама. Вони будуть публікуватися у великих каналах (понад тисячу підписників), підтримка від яких вимагає від месенджера найбільших витрат.

Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров.

Він пообіцяв, що реклама буде ненав'язливою, а її зміст буде залежати від тематики каналів. Рекламні повідомлення будуть обмежені 160 символами, у них не можна буде використовувати фотографії та посилання на інші сайти.

"У каналах Telegram зараз зустрічається реклама, яку публікують власники Telegram-каналів у вигляді звичайних повідомлень. Офіційні рекламні повідомлення, які впроваджує Telegram, будуть набагато комфортнішими для користувачів. Дохід від таких рекламних оголошень дозволить Telegram далі надавати користувачам безкоштовний та необмежений сервіс", - заявив Дуров.

В інструкції до рекламної платформи Telegram повідомляється, що її вартість для рекламодавця становитиме від 2 євро за тисячу показів.

Нагадаємо, що Telegram було створено у 2013 році росіянином Павлом Дуровим, який раніше заснував соціальну мережу "ВКонтакте". Станом на 2021 рік месенджер налічує 500 млн активних користувачів. Програму скачали більше мільярда разів.