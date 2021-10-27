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Telegram почне вставляти рекламу в великих каналах

Дуров пообіцяв, що рекламні повідомлення будуть ненав'язливими.

Telegram почне вставляти рекламу в великих каналах
Фото: EPA/UPG

У великих телеграм-каналах скоро з'явиться офіційна реклама. Вони будуть публікуватися у великих каналах (понад тисячу підписників), підтримка від яких вимагає від месенджера найбільших витрат.

Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров.

Він пообіцяв, що реклама буде ненав'язливою, а її зміст буде залежати від тематики каналів. Рекламні повідомлення будуть обмежені 160 символами, у них не можна буде використовувати фотографії та посилання на інші сайти.

"У каналах Telegram зараз зустрічається реклама, яку публікують власники Telegram-каналів у вигляді звичайних повідомлень. Офіційні рекламні повідомлення, які впроваджує Telegram, будуть набагато комфортнішими для користувачів. Дохід від таких рекламних оголошень дозволить Telegram далі надавати користувачам безкоштовний та необмежений сервіс", - заявив Дуров.

В інструкції до рекламної платформи Telegram повідомляється, що її вартість для рекламодавця становитиме від 2 євро за тисячу показів.

Нагадаємо, що Telegram було створено у 2013 році росіянином Павлом Дуровим, який раніше заснував соціальну мережу "ВКонтакте". Станом на 2021 рік месенджер налічує 500 млн активних користувачів. Програму скачали більше мільярда разів.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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