YouTube перестане монетизувати низькоякісні відео для дітей

YouTube перестане монетизувати окремі канали, які позиціонуються як "зроблені для дітей", але мають низькоякісний контент, заохочують погану поведінку або занадто комерціалізовані.

Зміни набудуть чинності у листопаді 2021 року, повідомляється в офіційному блозі YouTube.

У серпні YouTube заявив, що видалить з дитячої платформи YouTube Kids контент, який зосереджується на надмірному накопиченні або споживанні продуктів (наприклад, канали про розпаковку іграшок), але тепер нові правила будуть стосуватися й основної платформи YouTube.

Під санкції попаде, наприклад, також контент, який заохочує до поганої поведінки (знущання, нечесність, неповага до інших, небезпечні витівки тощо), псевдонавчальний і сенсаційний контент, контент, який містить дивне використання популярних дитячих персонажів тощо.

Авторів, які створюють подібні відео, будуть видаляти або блокувати в партнерській програмі YouTube, заздалегідь попередивши про це. Канали з неякісним дитячим контентом також можуть отримати спеціальний жовтий значок - попередження для рекламодавців.

"Наша мета - створити безпечне та пізнавальне середовище для сімей, водночас вигороджуючи перевірених авторів, які створюють високоякісний дитячий та сімейний контент", - йдеться в заяві YouTube.

Нагадаємо, що раніше цього місяця стало відомо про намір Youtube відмовитися від монетизації відео, які заперечують зміну клімату.