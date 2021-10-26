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YouTube перестане монетизувати низькоякісні відео для дітей

"Наша мета - створити безпечне та пізнавальне середовище".

YouTube перестане монетизувати низькоякісні відео для дітей
Фото: fatherly.com

YouTube перестане монетизувати окремі канали, які позиціонуються як "зроблені для дітей", але мають низькоякісний контент, заохочують погану поведінку або занадто комерціалізовані. 

Зміни набудуть чинності у листопаді 2021 року, повідомляється в офіційному блозі YouTube.

У серпні YouTube заявив, що видалить з дитячої платформи YouTube Kids контент, який зосереджується на надмірному накопиченні або споживанні продуктів (наприклад, канали про розпаковку іграшок), але тепер нові правила будуть стосуватися й основної платформи YouTube.

Під санкції попаде, наприклад, також контент, який заохочує до поганої поведінки (знущання, нечесність, неповага до інших, небезпечні витівки тощо), псевдонавчальний і сенсаційний контент, контент, який містить дивне використання популярних дитячих персонажів тощо.

Авторів, які створюють подібні відео, будуть видаляти або блокувати в партнерській програмі YouTube, заздалегідь попередивши про це. Канали з неякісним дитячим контентом також можуть отримати спеціальний жовтий значок - попередження для рекламодавців.

"Наша мета - створити безпечне та пізнавальне середовище для сімей, водночас вигороджуючи перевірених авторів, які створюють високоякісний дитячий та сімейний контент", - йдеться в заяві YouTube.

Нагадаємо, що раніше цього місяця стало відомо про намір Youtube відмовитися від монетизації відео, які заперечують зміну клімату.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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