Цими вихідними на YouTube стартував документальний, науково-популярний серіал Laboraverum.

У відкритий доступ вже повністю викладено перший сезон, що складається з чотирьох серій. Кожна з них присвячена історії революційного відкриття в медицині, зробленого вченими, народженими в Україні.

"Ці відкриття без перебільшення змінили світ, врятували мільйони життів і справедливо мають стати предметом нашої національної гордості. Та, на жаль, більшість наших співвітчизників або має дуже невиразні уявлення про суть і значення цих відкриттів, або не знає про них взагалі. Таким чином, серіал Laboraverum дозволить закрити чергові «білі плями» нашої історії. Особливо важливим це видається саме під час пандемії, коли вчені зіткнулися з новим, раніше невідомим науці вірусом. Хто знає, можливо, панацею від COVID-19 теж знайдуть українці?", - йдеться у релізі.

Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду. Планується ще три сезони серіалу.

"Зараз, у розпал пандемії COVID-19, всі ми мусимо носити медичні маски. Та мало хто знає, що честь винаходу маски належить українським вченим. Проте, 1897 року саме двоє українців – уродженець Чернівців, хірург Ян Микулич-Радецький та гігієніст Павло Лащенко (Лащенков) з Харкова, спільно з німецьким мікробіологом Карлом Флюгге прийшли до висновку, що інфекційні ускладнення після хірургічних операцій відбуваються тому, що інфекція повітряно-крапельним шляхом передається від хірурга до пацієнта. Відтоді медична маска стала обов'язковим атрибутом хірургів в операційних. І це ще не все. Давайте згадаємо великого вченого Іллю Мечникова, який народився в Харківський губернії і працював в Одеському університеті, а в 1908 році отримав Нобелівську премію в галузі фізіології і медицини. Чи уродженця Львова Рудольфа Вайгля - бактеріолога, який створив першу в світі ефективну вакцину проти епідемічного висипного тифу", - йдеться в описі першої серії.

Нагадаємо, в листопаді миинулого року Міністерство цифровий трансформації запустило на платформі "Дія.Цифрова освіта" освітній серіал про штучний інтелект.